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خبيرة تغذية تتحدث عن الفيتامينات اللازمة في الشتاء
خبيرة تغذية تتحدث عن الفيتامينات اللازمة في الشتاء
قدمت خبيرة التغذية الروسية ألينا ستيبانوفا، في مقابلة مع "زفيزدا" نصائح لتحسين الصحة خلال فصل الشتاء البارد. وأوصت الخبيرة بالتناول الوقائي للفيتامينات وكذلك... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T06:22+0000
2021-12-19T06:22+0000
مجتمع
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وقالت: "أهم شيء هو الخروج في وضح النهار حتى يتم تطوير متناسق الميلاتونين للنوم بشكل أفضل، لاستنشاق الهواء النقي، وعدم نسيان هذا، على الرغم من البرد. يمكن تناول الجرعات الوقائية مع فيتامين د وفيتامين سي. وتتبع نظام غذائي متنوع. لا تفرط في تناول الكعك والمعجنات".في الوقت نفسه، حذرت ستيبانوفا، من أنه يجب أن نتذكر أن الفيتامينات يجب أن يصفها طبيب مختص.وأضافت: "لا ينبغي أن تداوي نفسك، لأن هناك موانع. إن أي فيتامينات لها أشكالها وجرعاتها".
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مجتمع

خبيرة تغذية تتحدث عن الفيتامينات اللازمة في الشتاء

06:22 GMT 19.12.2021
© Photo / pixabay/HeungSoonمكملات فيتامين سي
مكملات فيتامين سي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Photo / pixabay/HeungSoon
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قدمت خبيرة التغذية الروسية ألينا ستيبانوفا، في مقابلة مع "زفيزدا" نصائح لتحسين الصحة خلال فصل الشتاء البارد. وأوصت الخبيرة بالتناول الوقائي للفيتامينات وكذلك المشي في الهواء الطلق.
وقالت: "أهم شيء هو الخروج في وضح النهار حتى يتم تطوير متناسق الميلاتونين للنوم بشكل أفضل، لاستنشاق الهواء النقي، وعدم نسيان هذا، على الرغم من البرد. يمكن تناول الجرعات الوقائية مع فيتامين د وفيتامين سي. وتتبع نظام غذائي متنوع. لا تفرط في تناول الكعك والمعجنات".
في الوقت نفسه، حذرت ستيبانوفا، من أنه يجب أن نتذكر أن الفيتامينات يجب أن يصفها طبيب مختص.
وأضافت: "لا ينبغي أن تداوي نفسك، لأن هناك موانع. إن أي فيتامينات لها أشكالها وجرعاتها".
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