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https://arabic.sputniknews.com/20211219/فيلم-سبايدر-مان-الجديد-يحقق-رقما-قياسيا-في-شباك-التذاكر-1054347830.html
فيلم سبايدر مان الجديد يحقق رقما قياسيا في شباك التذاكر
فيلم سبايدر مان الجديد يحقق رقما قياسيا في شباك التذاكر
بدأ عرض فيلم الرجل العنكبوت في دور السينما، محققا حوالي 253 مليون دولار. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:33+0000
2021-12-19T16:33+0000
2021-12-19T16:33+0000
أخبار الفن
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والنسخة الجديدة من الفيلم هي "Spider-Man: No Way Home"، وبيعت تذاكره بمقدر 253 مليون دولار في أمريكا وكندا خلال نهاية الأسبوع، حسب وكالة رويترز. ويعتبر الفيلم هو الثالث في قائمة الافتتاحات المحلية للأفلام، وذلك برقم قياسي منذ بداية وباء كورونا الذي أثر كثيرا على مبيعات تذاكر الأفلام لدخول عدد كبير من البلاد في إغلاق شامل أو جزئي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفن
فيلم سبايدر مان الجديد يحقق رقما قياسيا في شباك التذاكر
بدأ عرض فيلم الرجل العنكبوت في دور السينما، محققا حوالي 253 مليون دولار.
والنسخة الجديدة من الفيلم هي "Spider-Man: No Way Home"، وبيعت تذاكره بمقدر 253 مليون دولار في أمريكا وكندا خلال نهاية الأسبوع، حسب وكالة رويترز.
ويعتبر الفيلم هو الثالث في قائمة الافتتاحات المحلية للأفلام، وذلك برقم قياسي منذ بداية وباء كورونا الذي أثر كثيرا على مبيعات تذاكر الأفلام لدخول عدد كبير من البلاد في إغلاق شامل أو جزئي.