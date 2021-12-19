https://arabic.sputniknews.com/20211219/قوات-الأمن-السودانية-تغلق-الطرق-والجسور-الرئيسية-في-العاصمة-تحسبا-للاحتجاجات-1054330417.html

قوات الأمن السودانية تغلق الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة تحسبا للاحتجاجات

قوات الأمن السودانية تغلق الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة تحسبا للاحتجاجات

أغلقت قوات الأمن السودانية الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة الخرطوم اليوم الأحد تحسبا للاحتجاجات المعلن عنها. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T10:14+0000

2021-12-19T10:14+0000

2021-12-19T10:14+0000

أخبار السودان اليوم

انقلاب عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530879_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_1fae518ad8ba1e4bdca54f46501b629c.jpg

وحسب رويترز، قامت القوات السودانية بإغلاق كافة الجسور والطرق الرئيسية، المؤدية إلى المطار ومقرات الجيش، وكذلك معظم الجسور التي تربط الخرطوم بالمدينتين الشقيقتين بحري وأم درمان عبر نهر النيل.وكانت قوى سودانية قد أعلنت عن مظاهرات في مدن كثيرة في جميع أنحاء البلاد، لإحياء الذكرى الثالثة للاحتجاجات التي أدت إلى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.وخطط المحتجون للسير نحو القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، حيث انتشرت بشكل مكثف قوات الأمن بما في ذلك الجيش المشترك وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.وتقول اللجنة المركزية لأطباء السودان إن 45 شخصا قتلوا في حملات قمع ضد المتظاهرين منذ الانقلاب.يشار إلى أن شهودا قالوا إن أعدادا وصلت ليل السبت وصباح الأحد في قوافل حافلات من ولايات أخرى، بما في ذلك شمال كردفان والجزيرة ، للانضمام إلى الاحتجاجات اليوم في العاصمة الخرطوم.

https://arabic.sputniknews.com/20211030/إعلام-انطلاق-مظاهرات-في-عدد-من-أحياء-الخرطوم-ومناطق-مختلفة-بالسودان-1050575151.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم, انقلاب عسكري