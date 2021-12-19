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https://arabic.sputniknews.com/20211219/مركز-زلزال-شدته-61-درجة-يضرب-فيجي-1054349841.html
مركز: زلزال شدته 6.1 درجة يضرب فيجي
مركز: زلزال شدته 6.1 درجة يضرب فيجي
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.1 درجة ضرب فيجي مساء اليوم الأحد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T17:38+0000
2021-12-19T17:38+0000
2021-12-19T17:38+0000
أخبار العالم الآن
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وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، حسب وكالة "رويترز".ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن وقوع خسائر جراء الزلزال.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مركز: زلزال شدته 6.1 درجة يضرب فيجي
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.1 درجة ضرب فيجي مساء اليوم الأحد.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، حسب وكالة "رويترز".
ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن وقوع خسائر جراء الزلزال.