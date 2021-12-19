https://arabic.sputniknews.com/20211219/مستشار-أشرف-غني-السابق-يكشف-لأول-مرة-سبب-إخفاء-الأخير-هروبه-من-أفغانستان-على-الأمريكيين-1054355441.html

مستشار أشرف غني السابق يكشف لأول مرة سبب إخفاء الأخير هروبه من أفغانستان على الأمريكيين

مستشار أشرف غني السابق يكشف لأول مرة سبب إخفاء الأخير هروبه من أفغانستان على الأمريكيين

كشف حمد الله محب مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، سبب إخفاء الأخير هروبه من البلاد على الأمريكيين. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T07:24+0000

2021-12-19T07:24+0000

2021-12-19T22:54+0000

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

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وقال حمد الله محب، في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية، إن غني تعمد إخفاء هروبه على أمريكا بعد أن فقد الثقة بها، مؤكدا أنه خشي ألا تتدخل الولايات المتحدة في حال وقوعه في حركة طالبان.وأضاف أن "المروحيات التي غادر فيها غني والوفد المرافق له، بمن فيهم أنا، حلقت من كابل قبل وقت قصير من دخول طالبان العاصمة دون قتال، قائلا: "كنا نحلق بشكل خاص على ارتفاع منخفض حتى لا يكتشفنا الأمريكيون الذين لم يعرفوا إلى أين نحن ذاهبون".وأكد أن الرئيس والفريق المرافق له قررا مغادرة البلاد، بعد التوصل إلى نتيجة مفادها أن محاولات مقاومة طالبان لا جدوى منها، بالنظر إلى أن الأمريكيين قرروا سحب قواتهم من البلاد.وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد وجود في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.وسيطرت حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في 15 أغسطس/ آب الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.

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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان