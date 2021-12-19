تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/نوع-من-الخضار-يقوي-العظام-ويخفض-ضغط-الدم-1054327396.html
نوع من الخضار يقوي العظام ويخفض ضغط الدم
نوع من الخضار يقوي العظام ويخفض ضغط الدم
ينمو هذا النوع من الخضار في كل حديقة نباتية ويحظى بشعبية لا تصدق. لكن هل تعلم مقدار الفائدة التي تعود على أجسامنا؟ يلاحظ مؤلف المقال أنه غنية بالفيتامينات... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T08:38+0000
2021-12-19T08:38+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050600012_0:154:2872:1770_1920x0_80_0_0_659f265b6aa373e79180c2eb94fca7ce.jpg
يُباع الملفوف دائمًا في محلات السوبر ماركت ، لكن يتم حصاده ثلاث مرات في السنة.الموسم الأول هو الملفوف الشتوي، والذي يتم حصاده من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.والثاني هو الملفوف الربيعي الذي يحصد ما بين مارس ومايو/أيار.والثالث هو الملفوف الصيفي الذي يحصد من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب.المغذيات وفوائد الملفوففيتامين يو (ميثيل ميثيونين)يحتوي الملفوف على نسبة عالية من فيتامين يو. إنه رائع للحفاظ على صحة المعدة والاثني عشر.غالبًا ما يتم تقديم الملفوف كطبق جانبي للأطباق المقلية لأنه يساعد على منع حرقة المعدة التي تسببها مثل هذه الأطعمة.فيتامين كيعتبر الملفوف أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ك، وله تأثير تخثر الدم، والذي يمكن أن يساعد في وقف النزيف وتسريع التئام الجروح والخدوش.الكالسيومهذه الخضار غنية بالكالسيوم. من المعروف أن الكالسيوم "لبنة" لبناء العظام والأسنان. كما أنه يساعد في تخفيف الإثارة الذهنية والتوتر.يعتبر الكرنب مصدرًا جيدًا بشكل خاص لفيتاميناتC وK ، والتي يعتقد أنها تساعد في تقوية العظام. يُعتقد أيضًا أن الكالسيوم مفيد للاستقرار العقلي. بالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من المعادن - الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم - التي لها تأثير إيجابي على صحة الجسم.بيتا كاروتينالجزء الخارجي من الملفوف أخضر داكن اللون وغني بالبيتا كاروتين.عند تناوله، يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ. وهذا يساعد في الحفاظ على صحة الرؤية ومنع مشاكل الرؤية.يساعد هذا الفيتامين أيضًا في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية للأعضاء الداخلية ويساعد على منع نزلات البرد.البوتاسيومالبوتاسيوم عنصر غذائي أساسي لصحة الجسم.يخفض ضغط الدم ويساعد على منع ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يؤدي النقص أيضًا إلى ضعف العضلات والخمول.حمض الفوليكحمض الفوليك، الموجود في اللفت والسبانخ، ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتقسيم الخلايا.إنه مفيد بشكل خاص للنساء الحوامل لأنه ضروري لنمو الجنين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050600012_154:0:2718:1923_1920x0_80_0_0_d2befc314ffe9d02935fcd13bb580ecd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

نوع من الخضار يقوي العظام ويخفض ضغط الدم

08:38 GMT 19.12.2021
© Fotolia / Andrei Tsalkoقياس ضغط الدم
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Fotolia / Andrei Tsalko
تابعنا عبر
ينمو هذا النوع من الخضار في كل حديقة نباتية ويحظى بشعبية لا تصدق. لكن هل تعلم مقدار الفائدة التي تعود على أجسامنا؟ يلاحظ مؤلف المقال أنه غنية بالفيتامينات والمعادن التي تمنع ارتفاع ضغط الدم. يتحدث موقع ياهو اليابان عن جميع الخصائص "السحرية" له ويشارك في أسرار تحضيره.
يُباع الملفوف دائمًا في محلات السوبر ماركت ، لكن يتم حصاده ثلاث مرات في السنة.
الموسم الأول هو الملفوف الشتوي، والذي يتم حصاده من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.
والثاني هو الملفوف الربيعي الذي يحصد ما بين مارس ومايو/أيار.
والثالث هو الملفوف الصيفي الذي يحصد من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب.

المغذيات وفوائد الملفوف

فيتامين يو (ميثيل ميثيونين)
يحتوي الملفوف على نسبة عالية من فيتامين يو. إنه رائع للحفاظ على صحة المعدة والاثني عشر.
غالبًا ما يتم تقديم الملفوف كطبق جانبي للأطباق المقلية لأنه يساعد على منع حرقة المعدة التي تسببها مثل هذه الأطعمة.
فيتامين ك
يعتبر الملفوف أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ك، وله تأثير تخثر الدم، والذي يمكن أن يساعد في وقف النزيف وتسريع التئام الجروح والخدوش.
الكالسيوم
هذه الخضار غنية بالكالسيوم. من المعروف أن الكالسيوم "لبنة" لبناء العظام والأسنان. كما أنه يساعد في تخفيف الإثارة الذهنية والتوتر.
يعتبر الكرنب مصدرًا جيدًا بشكل خاص لفيتاميناتC وK ، والتي يعتقد أنها تساعد في تقوية العظام. يُعتقد أيضًا أن الكالسيوم مفيد للاستقرار العقلي. بالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من المعادن - الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم - التي لها تأثير إيجابي على صحة الجسم.
بيتا كاروتين
الجزء الخارجي من الملفوف أخضر داكن اللون وغني بالبيتا كاروتين.
عند تناوله، يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ. وهذا يساعد في الحفاظ على صحة الرؤية ومنع مشاكل الرؤية.
يساعد هذا الفيتامين أيضًا في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية للأعضاء الداخلية ويساعد على منع نزلات البرد.
البوتاسيوم
البوتاسيوم عنصر غذائي أساسي لصحة الجسم.
يخفض ضغط الدم ويساعد على منع ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يؤدي النقص أيضًا إلى ضعف العضلات والخمول.
حمض الفوليك
حمض الفوليك، الموجود في اللفت والسبانخ، ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتقسيم الخلايا.
إنه مفيد بشكل خاص للنساء الحوامل لأنه ضروري لنمو الجنين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:04 GMTالصين تطلق الإنتاج الضخم لمقاتلات الجيل الخامس
09:59 GMTالبرهان للشعب السوداني: نسعى لتحقيق مطالب الثورة بإقامة دولة مدنية منتخبة
09:46 GMTالتحالف العربي يدمر مسيرات مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي السعودية
09:45 GMTوكالة: لاعبة التنس الصينية بينغ شواي تظهر في لقطات جديدة "لم يتم التحقق منها" بعد أنباء اختفائها
09:45 GMTطفلة صينية تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية... فيديو
09:42 GMTخلايا الدماغ البشري تتفوق على الذكاء الصنعي في لعبة رقمية.. حقيقة أم خيال
09:40 GMTبسبب أوميكرون.. الكنيست يطالب 9 من نوابه دخول عزل صحي
09:39 GMTقرار كويتي جديد بخصوص العمالة المنزلية
09:30 GMT مجلة صينية: المقاتلة السوفيتية "ميغ-15" تتفوق على الطائرة الأمريكية "إف-86"
09:13 GMTمسؤولون إسرائيليون: ليس لدينا قدرة حقيقية لقصف المنشآت النووية الإيرانية
09:07 GMTالحشد الشعبي يقتل أحد عناصر "داعش" شمالي العراق
08:50 GMTجوليا روبرتس تقتحم لقاء تلفزيونيا يجريه جورج كلوني... فيديو
08:45 GMT"الحج والعمرة" السعودية تعلن خدمة جديدة غير مسبوقة.. صور
08:40 GMTالرئيس التركي يشيد بإيلون ماسك
08:38 GMTنوع من الخضار يقوي العظام ويخفض ضغط الدم
08:16 GMTرضا عبد العال يهاجم كيروش ويطرح بديلا للمدرب الفني لمنتخب مصر
08:14 GMT178.8 مليار درهم إجمالي تجارة الإمارات مع دول الخليج خلال 9 أشهر
08:12 GMTصيني يعتمد "حيلة جهنمية" لفتح قفل شاشة هاتف صديقته السابقة وسرقة أموالها
08:07 GMTالجيش الإسرائيلي يلقي القبض على منفذي عملية إطلاق النار شمال نابلس
08:04 GMTمصرف الإمارات المركزي يمدد تدابير خطة الدعم الاقتصادي