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وصية الخطيب للاعبي الأهلي قبل السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي
وصية الخطيب للاعبي الأهلي قبل السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي
اجتمع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الدوحة قبل خوض المران الثاني، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T19:38+0000
2021-12-19T19:38+0000
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ومن المقرر أن تقام المباراة الأربعاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وينافس فيها الأهلي فريق الرجاء المغربي، على لقب السوبر.وبحسب وكالة الأنباء المصرية "أ ش أ"، أكد الخطيب "ثقته الكبيرة" في قدرات، الجهاز الفني واللاعبين، "خاصة أن الأهلي سوف يواجه منافسًا قويًّا ومحترمًا".وأضافت الوكالة نقلا عن اجتماع الخطيب بالبعثة "أنه يثق في أن الفريق سوف يبذل كل ما يمكن من جهد على مدار الـ٩٠ دقيقة من أجل الفوز بالبطولة ومواصلة الإنجازات على الصعيد القاري".وشدد الخطيب خلال الاجتماع على أن "جماهير الأهلي تعودت من اللاعبين أن يبذلوا أقصى ما لديهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم، وأن يتحلى الجميع بالتركيز الشديد من أول دقيقة وحتى نهاية المباراة من أجل التتويج باللقب".وأكد الخطيب أن "كأس السوبر الأفريقي بطولة مهمة للنادي، كما أنها لقب غالٍ للجماهير التي تطمح في أن يحتفظ الأهلي باللقب، الذي توج به الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي".
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أخبار الرياضة, أخبار مصر الآن

وصية الخطيب للاعبي الأهلي قبل السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي

19:38 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / ELMER MAGALLANESرئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / ELMER MAGALLANES
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اجتمع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الدوحة قبل خوض المران الثاني، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي.
ومن المقرر أن تقام المباراة الأربعاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وينافس فيها الأهلي فريق الرجاء المغربي، على لقب السوبر.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية "أ ش أ"، أكد الخطيب "ثقته الكبيرة" في قدرات، الجهاز الفني واللاعبين، "خاصة أن الأهلي سوف يواجه منافسًا قويًّا ومحترمًا".
وأضافت الوكالة نقلا عن اجتماع الخطيب بالبعثة "أنه يثق في أن الفريق سوف يبذل كل ما يمكن من جهد على مدار الـ٩٠ دقيقة من أجل الفوز بالبطولة ومواصلة الإنجازات على الصعيد القاري".
وشدد الخطيب خلال الاجتماع على أن "جماهير الأهلي تعودت من اللاعبين أن يبذلوا أقصى ما لديهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم، وأن يتحلى الجميع بالتركيز الشديد من أول دقيقة وحتى نهاية المباراة من أجل التتويج باللقب".
وأكد الخطيب أن "كأس السوبر الأفريقي بطولة مهمة للنادي، كما أنها لقب غالٍ للجماهير التي تطمح في أن يحتفظ الأهلي باللقب، الذي توج به الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي".
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