https://arabic.sputniknews.com/20211219/-السعودية-انهيار-الوضع-في-أفغانستان-سيقود-لفوضى-تصب-في-مصلحة-المتطرفين-1054332084.html

السعودية: انهيار الوضع في أفغانستان سيقود لفوضى تصب في مصلحة المتطرفين

السعودية: انهيار الوضع في أفغانستان سيقود لفوضى تصب في مصلحة المتطرفين

حذر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، من انهيار الوضع الإنساني في أفغانستان، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى حالة من الفوضى تصب في مصلحة المتطرفين... 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T10:46+0000

2021-12-19T10:46+0000

2021-12-19T10:46+0000

العالم العربي

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وقال بن فرحان، في كلمته بمؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد حول الوضع الإنساني في أفغانستان: "إن انهيار الوضع الحالي في أفغانستان سيقود للفوضى، التي ستصب في مصلحة المتطرفين وانتشار الإرهاب"، مضيفا "يؤكد الاجتماع تضامننا مع الشعب الأفغاني ويرسل رسالة للمجتمع الدولي بضرورة وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للأفغان".وشدد الوزير السعودي أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار في أفغانستان مسؤولية للمجتمع الدولي"، منوها بأن "المملكة تستنكر هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ضد الأقليات الدينية الأفغانية".في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية في حكومة "طالبان" أمير خان متقي أن عزلة أفغانستان السياسية ليست في صالح أي طرف، وذلك في ظل عدم الاعتراف الدولي بحكم الحركة في أفغانستان، مشددا أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أي دولة.وقال متقي، في كلمته باجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان المنعقد في إسلام أباد "نعلم جميعًا أن العزلة السياسية لأفغانستان ليست في مصلحة أحد، لذلك تقع على عاتق الجميع مسؤولية المساهمة في الاستقرار الذي تم إنشاؤه وتعزيزه بالدعم السياسي والاقتصادي".وأضاف "نؤكد للعالم كله، ولا سيما الدول الإسلامية، أن أراضي أفغانستان لن تستخدم ضد أحد وأننا سنعمل معًا لمكافحة زراعة المخدرات والاتجار بها"، مشيرا إلى أنه "بصفتنا حكومة تمثيلية ومسؤولة للشعب الأفغاني نعتبر أن من مسؤوليتنا ضمان حقوق الإنسان وحقوق المرأة وقد فعلنا الكثير في هذا الصدد".وتابع متقي "لسوء الحظ، ما زلنا هدفًا لحرب دعائية من جانب واحد لبعض وسائل الإعلام، فهم يقدمون الصورة الحالية لأفغانستان للعالم بطريقة سيئة للغاية. ومع ذلك ، منذ التحول الذي حدث في 15 أغسطس [استيلاء طالبان على السلطة]، ساد سلام عام في أفغانستان".

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العالم العربي