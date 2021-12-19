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روسيا تستبدل "فويفودا" بـ"سارمات" في عام 2022
روسيا تستبدل "فويفودا" بـ"سارمات" في عام 2022
تخطط قوات الصواريخ الاستراتيجية للبدء في استبدال تدريجي للصواريخ الباليستية الثقيلة "فويفودا" بالجيل الجديد من صواريخ "سارمات" الباليستية العابرة للقارات في... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T07:17+0000
2021-12-19T07:17+0000
رصد عسكري
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سيكون تشكيل صواريخ أوزور بالقرب من كراسنويارسك أول من يحصل على أسلحة جديدة.قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية العقيد سيرغي كاراكاييف في مقابلة مع "كراسنايا زفيزدا": "تم الشروع في العمل على تجهيز الفوج الرئيسي لإعادة التسلح. تم تنظيم تركيب قاذفات صوامع ومركز قيادة".حاليًا، قوات الصواريخ الاستراتيجية مسلحة بثمانية أنواع من الصواريخ البالستية العابرة للقارات: أفانغارد، وفويفودا، وستيليت، وتوبول- إم ويارس، وتوبول المتنقل. في غضون سنوات قليلة، سيتم إيقاف تشغيل الصواريخ القديمة الصنع السوفيتية. سيتم استبدالها بأنظمة من الجيل القادم - بالإضافة إلى "سارمات"، هذا مجمع أرضي متنقل بصاروخ جديد.يتميز الصاروخ الباليستي سارمات الذي يعمل بالوقود السائل عن سابقيه من خلال قوته المتزايدة بشكل كبير ومدى طيرانه. يقول الجيش: "احتياطي الدفع هو من النوع الذي يطير عبر القطبين". بمعنى آخر، يمكنه نقل 10 أطنان من الحمولة إلى أي مكان في العالم على طول مسار غير مريح للعدو.
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رصد عسكري

روسيا تستبدل "فويفودا" بـ"سارمات" في عام 2022

07:17 GMT 19.12.2021
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصوراختبار صاروخ "سارمات"
اختبار صاروخ سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© وزارة الدفاع الروسية
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تخطط قوات الصواريخ الاستراتيجية للبدء في استبدال تدريجي للصواريخ الباليستية الثقيلة "فويفودا" بالجيل الجديد من صواريخ "سارمات" الباليستية العابرة للقارات في عام 2022.
سيكون تشكيل صواريخ أوزور بالقرب من كراسنويارسك أول من يحصل على أسلحة جديدة.
قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية العقيد سيرغي كاراكاييف في مقابلة مع "كراسنايا زفيزدا": "تم الشروع في العمل على تجهيز الفوج الرئيسي لإعادة التسلح. تم تنظيم تركيب قاذفات صوامع ومركز قيادة".
حاليًا، قوات الصواريخ الاستراتيجية مسلحة بثمانية أنواع من الصواريخ البالستية العابرة للقارات: أفانغارد، وفويفودا، وستيليت، وتوبول- إم ويارس، وتوبول المتنقل. في غضون سنوات قليلة، سيتم إيقاف تشغيل الصواريخ القديمة الصنع السوفيتية. سيتم استبدالها بأنظمة من الجيل القادم - بالإضافة إلى "سارمات"، هذا مجمع أرضي متنقل بصاروخ جديد.
يتميز الصاروخ الباليستي سارمات الذي يعمل بالوقود السائل عن سابقيه من خلال قوته المتزايدة بشكل كبير ومدى طيرانه. يقول الجيش: "احتياطي الدفع هو من النوع الذي يطير عبر القطبين". بمعنى آخر، يمكنه نقل 10 أطنان من الحمولة إلى أي مكان في العالم على طول مسار غير مريح للعدو.
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