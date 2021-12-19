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مجلة صينية: المقاتلة السوفيتية "ميغ-15" تتفوق على الطائرة الأمريكية "إف-86"
مجلة صينية: المقاتلة السوفيتية "ميغ-15" تتفوق على الطائرة الأمريكية "إف-86"
تتفوق المقاتلة السوفيتية ميغ-15 على المقاتلة الأمريكية F-86 من حيث القوة القتالية والسرعة والديناميكيا الهوائية، حسب صحيفة سوهو الصينية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T09:30+0000
2021-12-19T09:30+0000
رصد عسكري
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تم تطوير المقاتلة ميغ-15 في مكتب تصميم الطيران السوفيتي ميوكيان غليفيتش. وفقًا للإحصاءات، يتجاوز إجمالي إنتاج الطائرات بمختلف التعديلات 16500 وحدة، وهو رقم قياسي للطائرات النفاثة المنتجة في الاتحاد السوفيتي.وقالت الصحيفة: "لم يكن التطوير الأولي لنموذج ميغ-15 سلسًا. لم يتم التطوير إلا بعد أن وافقت حكومة العمال في بريطانيا على بيع محركين نفاثين بريطانيي الصنع يعملان بالطرد المركزي ".أجريت اختبارات طيران للطائرة في عام 1947، وفي عام 1948 انضمت ميغ-15 إلى صفوف الجيش السوفيتي وأصبحت المقاتلة القتالية الرئيسية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. تم تعميده بالنار خلال الحرب الكورية، حيث واجهتها طائرة F-86 Sabre أمريكية الصنع.يكتب المؤلفون أن ميغ-15 أفضل من F-86 من حيث السرعة القصوى ومتوسط ​​سرعة الارتفاع والتسارع والحد الأقصى للرفع. كما تفوقت الطائرة السوفيتية على منافستها الأمريكية من حيث القوة النارية، والتي يتم توفيرها من خلال مدفع 37 ملم إن-37 ومدفعين عيار 23 ملم من طراز إن إس-كي إم. إنها أقوى بكثير من ستة مدافع رشاشة عيار 12.7 ملم للمقاتلة الأمريكية.
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رصد عسكري

مجلة صينية: المقاتلة السوفيتية "ميغ-15" تتفوق على الطائرة الأمريكية "إف-86"

09:30 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / Sam Panthakyمقاتلة قاذفة "ميغ-27"
مقاتلة قاذفة ميغ-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Sam Panthaky
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تتفوق المقاتلة السوفيتية ميغ-15 على المقاتلة الأمريكية F-86 من حيث القوة القتالية والسرعة والديناميكيا الهوائية، حسب صحيفة سوهو الصينية.
تم تطوير المقاتلة ميغ-15 في مكتب تصميم الطيران السوفيتي ميوكيان غليفيتش. وفقًا للإحصاءات، يتجاوز إجمالي إنتاج الطائرات بمختلف التعديلات 16500 وحدة، وهو رقم قياسي للطائرات النفاثة المنتجة في الاتحاد السوفيتي.
وقالت الصحيفة: "لم يكن التطوير الأولي لنموذج ميغ-15 سلسًا. لم يتم التطوير إلا بعد أن وافقت حكومة العمال في بريطانيا على بيع محركين نفاثين بريطانيي الصنع يعملان بالطرد المركزي ".
أجريت اختبارات طيران للطائرة في عام 1947، وفي عام 1948 انضمت ميغ-15 إلى صفوف الجيش السوفيتي وأصبحت المقاتلة القتالية الرئيسية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. تم تعميده بالنار خلال الحرب الكورية، حيث واجهتها طائرة F-86 Sabre أمريكية الصنع.
يكتب المؤلفون أن ميغ-15 أفضل من F-86 من حيث السرعة القصوى ومتوسط ​​سرعة الارتفاع والتسارع والحد الأقصى للرفع. كما تفوقت الطائرة السوفيتية على منافستها الأمريكية من حيث القوة النارية، والتي يتم توفيرها من خلال مدفع 37 ملم إن-37 ومدفعين عيار 23 ملم من طراز إن إس-كي إم. إنها أقوى بكثير من ستة مدافع رشاشة عيار 12.7 ملم للمقاتلة الأمريكية.
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