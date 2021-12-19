https://arabic.sputniknews.com/20211219/7-طرق-معتمدة-من-الخبراء-لفقدان-الوزن-دون-اتباع-نظام-غذائي-أو-ممارسة-الرياضة-1054355169.html

7 طرق معتمدة من الخبراء لفقدان الوزن دون نظام غذائي أو رياضة

7 طرق معتمدة من الخبراء لفقدان الوزن دون نظام غذائي أو رياضة

يفترض الكثيرون أن اتباع نظام غذائي هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الكيلوغرامات، لكن ذلك ليس صحيحا بالمرة بحسب الخبراء. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T21:09+0000

2021-12-19T21:09+0000

2021-12-19T21:10+0000

السكر

البروتين

إنقاص الوزن

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على عكس هذا الاعتقاد الشائع، ليس من الضروري أن تمر بهذه الصعوبات بداية من تقييد عدد السعرات الحرارية، وإضافة أطعمة خفيفة إلى نظامك الغذائي وتجويع نفسك، حتى تتمكن من خسارة الوزن.ويقول الخبراء إن الأكل النظيف والصحي هو المبدأ الأساسي لخسارة الكيلوغرامات الزائدة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".فيما يلي 7 طرق يمكنك من خلالها إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي:1.تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائيةالخطوة الأولى لفقدان الوزن هي تضمين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.تمتلئ الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليعمل بكفاءة، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ومحتوى الدهون غير الصحي.يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات أيضا في إدارة مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكري ومشاكل القلب.2.تجنب الأطعمة المصنعةيعد تضمين الأطعمة غير المرغوب فيها والأطعمة المصنعة بشكل كبير في النظام الغذائي السبب الرئيسي لزيادة الوزن.عندما تخطط لخسارة الوزن فأنت بحاجة إلى إزالة مجموعات الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون غير الصحية من نظامك الغذائي، حيث تسهم في زيادة الوزن ومشاكل القلب والأوعية الدموية ومشاكل الكلى.3. تجنب السكرلا يحتوي السكر على شيء سوى سعرات حرارية، ولا يحوي أي مغذيات ولا يدعم نظامك الداخلي بأي شكل من الأشكال، بل على العكس تناول السكر يضر بالصحة أكثر من نفعه. يمكن أن يؤدي إلى الالتهابات، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والسرطان، بل ويجعلك تبدو أكبر سنا، لذلك عليك التخلص منه واختيار بدائل صحية مثل العسل دون أن تبالغ أيضا في استخدامها.4. تناول كمية كافية من البروتينالبروتين وبخلاف أنه ضروري لبناء العضلات وإصلاحها، فإن إضافته إلى جميع وجباتك الثلاث أيضا يساعد على إبقائك ممتلئا لفترة أطول.5. أضف الدهون الجيدةيخشى معظم الناس إضافة الدهون إلى نظامهم الغذائي بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الوزن. لا تؤدي الدهون إلى زيادة الوزن إذا قمت بإضافة دهون صحية إلى نظامك الغذائي. الدهون ضرورية مثل المغذيات الكبيرة الأخرى مثل الكربوهيدرات والبروتينات، فهي تساعد على إبقائنا أكثر دفئا، وتعزز المناعة وتحسن حالة البشرة ، كما أنها تجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، وتسمى هذه الدهون بالدهون غير المشبعة، وهي موجودة بما في ذلك في الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا، والمكسرات مثل اللوز والفستق والجوز، وكذلك في الأفوكادو.6. زيادة التوليد الحراريإذا لم تكن في صالة الألعاب الرياضية، فلا داعي للقلق، فلا يزال بإمكانك التخلص من الكيلوغرامات الزائدة من وزنك عبر زيادة التوليد الحراريويشار إلى التوليد الحراري غير المرتبط بنشاط تدريبي مقصود (NEAT) إلى الطاقة التي تحرقها عند أداء المهام اليومية باستثناء النوم وتناول الطعام وممارسة الرياضة.الخروج لشراء البقالة أو تنظيف وترتيب المنزل أو غسيل الملابس كلها أمور يمكن أن تساعدك في زيادة نشاطك اليومي على حرق كمية كافية من السعرات الحرارية دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.7. الصيام المتقطعالصيام المتقطع ليس اتجاها غذائيا، بل هو نمط أكل. إنها خطة غذائية يجب على المرء أن يأكل فيها وفقا لإيقاع الساعة البيولوجية. يمكن أن يساعد الصيام في شفاء جسمك، وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وكذلك تسريع عملية إنقاص الوزن. في هذا لا يتعين عليك التقيد بأي مجموعة غذائية، فقط تناول الطعام في الوقت المحدد.

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السكر, البروتين, إنقاص الوزن