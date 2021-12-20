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https://arabic.sputniknews.com/20211220/أطعمة-لا-ينبغي-دمجها-مع-اللحم-1054369664.html
أطعمة لا ينبغي دمجها مع اللحم
أطعمة لا ينبغي دمجها مع اللحم
أوضحت خبيرة التغذية الروسية سفيتلانا فوس الأطعمة التي لا ينبغي دمجها مع اللحوم. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T12:06+0000
2021-12-20T12:06+0000
2021-12-20T12:06+0000
مجتمع
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وفقًا للخبيرة، تعتبر منتجات الألبان أو الشاي أو القهوة القوية مزيجًا غير مرغوب فيه عند تناول طبق اللحم، لأن هذا المزيج يمنع الامتصاص الصحيح للحديد من الطعام.وقالت الخبيرة بحسب موقع ميديك فوروم: "لامتصاص الحديد بشكل أفضل، لا يجب الجمع بين اللحوم الغنية بالحديد ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم في الوجبة نفسها".وفقا لها، يوصى باستخدام الأطعمة التي تحتوي على نسبة وفيرة من فيتامين سي مع اللحوم. الملفوف هو الخيار الأفضل في هذه الحالة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أطعمة لا ينبغي دمجها مع اللحم
أوضحت خبيرة التغذية الروسية سفيتلانا فوس الأطعمة التي لا ينبغي دمجها مع اللحوم.
وفقًا للخبيرة، تعتبر منتجات الألبان أو الشاي أو القهوة القوية مزيجًا غير مرغوب فيه عند تناول طبق اللحم، لأن هذا المزيج يمنع الامتصاص الصحيح للحديد من الطعام.
وقالت الخبيرة بحسب موقع ميديك فوروم: "لامتصاص الحديد بشكل أفضل،
لا يجب الجمع بين اللحوم الغنية بالحديد ومنتجات الألبان
الغنية بالكالسيوم في الوجبة نفسها".
وفقا لها، يوصى باستخدام الأطعمة التي تحتوي على نسبة وفيرة من فيتامين سي مع اللحوم. الملفوف هو الخيار الأفضل في هذه الحالة.