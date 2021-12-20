تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/الأمن-الوطني-المغربي-فككنا-150-شبكة-للهجرة-غير-الشرعية-في-2021-1054386337.html
الأمن الوطني المغربي: فككنا 150 شبكة للهجرة غير الشرعية في 2021
الأمن الوطني المغربي: فككنا 150 شبكة للهجرة غير الشرعية في 2021
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، تفكيكها 150 شبكة للهجرة غير الشرعية خلال عام 2021. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T18:05+0000
2021-12-20T18:13+0000
أوروبا
هجرة غير شرعية
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102394/48/1023944887_0:227:3501:2196_1920x0_80_0_0_487ebe68f88fd2eadb177f1ac029367f.jpg
وحسب بيان نشرته المديرية العامة للأمن الوطني المغربي عبر حسابها بموقع تويتر، أكدت أنها فككت 50 شبكة نشطة في مجال الهجرة غير الشرعية، وأوقفت أكثر من 12 ألف شخص ممن كانوا ينوون الهجرة غير الشرعية خلال عام 2021.تأكيدات المديرية العامة للأمن الوطني المغربي جاءت في بيان أصدرته، معلنة خلاله حصيلة عملها السنوي للعام 2021.وقال البيان: "مصالح الأمن الوطني تمكنت من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية".ولفتت إلى أن "الأمن تمكن أيضا من حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية".يشار إلى أن المغرب تعتبر إحدى المحطات الهامة فيما يتعلق بمحاربة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وقد استخدمت السلطات المغربية تلك الورقة في أزمتها الأخيرة مع إسبانيا بسبب زعيم البوليساري إبراهيم غالي.وتعتبر كل من مدينتي سبتة ومليلة المتنازع عليهما، والخاضعتين للسيادة المغربية، أهم النقاط التي يحاول المهاجرون غير الشرعيون الوصول إليهما.
أوروبا
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102394/48/1023944887_134:0:3365:2423_1920x0_80_0_0_cd7680525044006076f55b0229d2937d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أوروبا, هجرة غير شرعية, أخبار المغرب اليوم

الأمن الوطني المغربي: فككنا 150 شبكة للهجرة غير الشرعية في 2021

18:05 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 18:13 GMT 20.12.2021)
© REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPIإغاثة طفلة من قارب هجرة قبالة مالطا
إغاثة طفلة من قارب هجرة قبالة مالطا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI
تابعنا عبر
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، تفكيكها 150 شبكة للهجرة غير الشرعية خلال عام 2021.
وحسب بيان نشرته المديرية العامة للأمن الوطني المغربي عبر حسابها بموقع تويتر، أكدت أنها فككت 50 شبكة نشطة في مجال الهجرة غير الشرعية، وأوقفت أكثر من 12 ألف شخص ممن كانوا ينوون الهجرة غير الشرعية خلال عام 2021.
تأكيدات المديرية العامة للأمن الوطني المغربي جاءت في بيان أصدرته، معلنة خلاله حصيلة عملها السنوي للعام 2021.
وقال البيان: "مصالح الأمن الوطني تمكنت من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية".
ولفتت إلى أن "الأمن تمكن أيضا من حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية".
يشار إلى أن المغرب تعتبر إحدى المحطات الهامة فيما يتعلق بمحاربة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وقد استخدمت السلطات المغربية تلك الورقة في أزمتها الأخيرة مع إسبانيا بسبب زعيم البوليساري إبراهيم غالي.
وتعتبر كل من مدينتي سبتة ومليلة المتنازع عليهما، والخاضعتين للسيادة المغربية، أهم النقاط التي يحاول المهاجرون غير الشرعيون الوصول إليهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:05 GMTالأمن الوطني المغربي: فككنا 150 شبكة للهجرة غير الشرعية في 2021
17:54 GMTالخارجية الألمانية: طرد روسيا اثنين من دبلوماسيينا خطوة غير مبررة وتزيد من توتر العلاقات
17:48 GMTالبعثة الأممية في ليبيا تكشف حقيقة "المبادرة الانتخابية" التي ستعلنها ستيفاني وليامز
17:33 GMTالخارجية الأمريكية تطلب من مواطنيها تجنب السفر إلى أوكرانيا
17:31 GMTهل يستمر تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار خلال الأيام المقبلة؟
17:28 GMTالشتاء يبدأ غدا… أطول ليل وأقصر نهار
17:16 GMTالبرهان: إجراءات التعيينات الحكومية في السودان تمت بالتنسيق مع حمدوك وفقا للاتفاق السياسي
17:13 GMTالشركة المشغلة لأكبر حقول النفط في ليبيا تطالب بالكشف عن مصير عضو مجلس إدارتها بعد اختطافه
17:09 GMTالمبعوث الأمريكي إلى ليبيا يؤكد وجود عقبات تعترض إجراء الانتخابات في موعدها
17:06 GMTالسفير الأمريكي لدى طرابلس يؤكد دعم واشنطن لإجراء الانتخابات في ليبيا
17:04 GMTنائب رئيس "النهضة" التونسية يخرج من المستشفى بعد علاجه من آثار حريق مقر الحركة
17:01 GMTالمغرب يلغي جميع احتفالات رأس السنة ويفرض حظر انتقال ليلي
16:51 GMT"فيفا" يتعهد بالمزيد من الأموال لاتحادات كرة القدم إذا وافقت على خطته لكأس العالم
16:43 GMTالصحة العالمية: هناك أدلة مهمة على أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع ويصيب المطعمين
16:41 GMTإصابة اثنين من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بمواجهات غربي رام الله
16:38 GMTأزمة النازحين في العراق... هل تنتهي بإغلاق المخيمات؟
16:36 GMTالدولار يتراجع متأثرا بتخوفات "أوميكرون" وانخفاض عوائد السندات الأمريكية
16:34 GMTمسؤول سابق في أهلي جدة: تعاقد نادي الاتحاد مع حمد الله "ضربة معلم"
16:23 GMTجبهة تيغراي تعلن اكتمال عملية انسحاب قواتها من إقليمي عفار وأمهرة في إثيوبيا
16:21 GMTترامب يقاضي المدعية العامة في ولاية نيويورك لعدم وقف تحقيقها ضده