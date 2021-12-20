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https://arabic.sputniknews.com/20211220/البرهان-إجراءات-التعيينات-الحكومية-في-السودان-تمت-بالتنسيق-مع-حمدوك-وفقا-للاتفاق-السياسي-1054384940.html
البرهان: إجراءات التعيينات الحكومية في السودان تمت بالتنسيق مع حمدوك وفقا للاتفاق السياسي
البرهان: إجراءات التعيينات الحكومية في السودان تمت بالتنسيق مع حمدوك وفقا للاتفاق السياسي
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن التعيينات الحكومية التي أجريت بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T17:16+0000
2021-12-20T17:16+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وشدد البرهان، في بيان صادر عن القوات المسلحة، اليوم الاثنين، على دعم حمدوك "حتى يضطلع بدوره وأن تكون حكومة الفترة الانتقالية من كفاءات غير حزبيّة".ولفت البرهان خلال فعالية تنوير بالقيادة العامة لضباط القوات المسلحة والدعم السريع إلى ضرورة "عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية."وفي ذلك الوقت، شدد البرهان على دعم قرارات حمدوك والتأكيد على التزام الجيش بدعم حكومة رئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات نزيهة.ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.وتتوالى على مدن السودان خاصة العاصمة الخرطوم، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام عمر البشير.
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أخبار السودان اليوم

البرهان: إجراءات التعيينات الحكومية في السودان تمت بالتنسيق مع حمدوك وفقا للاتفاق السياسي

17:16 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن التعيينات الحكومية التي أجريت بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني تمت بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
الخرطوم - سبوتنيك. وشدد البرهان، في بيان صادر عن القوات المسلحة، اليوم الاثنين، على دعم حمدوك "حتى يضطلع بدوره وأن تكون حكومة الفترة الانتقالية من كفاءات غير حزبيّة".
ولفت البرهان خلال فعالية تنوير بالقيادة العامة لضباط القوات المسلحة والدعم السريع إلى ضرورة "عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية."
وفي يوم 12 كانون الأول/ديسمبر، بدلت السودان أمناء حكومات 18 ولاية بأمناء جدد حسب توصيات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، "لمراجعة قرارات رئيس مجلس السيادة، خلال الفترة الماضية"، بحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني.
وفي ذلك الوقت، شدد البرهان على دعم قرارات حمدوك والتأكيد على التزام الجيش بدعم حكومة رئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات نزيهة.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتتوالى على مدن السودان خاصة العاصمة الخرطوم، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.
ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام عمر البشير.
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