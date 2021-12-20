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https://arabic.sputniknews.com/20211220/المقاتلة-الروسية-تشيك-ميت-تدخل-في-تصنيف-أفضل-10-إنجازات-طيران-في-العالم-في-عام-2021-1054358620.html
المقاتلة الروسية "تشيك ميت" تدخل في تصنيف أفضل 10 إنجازات طيران في العالم في عام 2021
المقاتلة الروسية "تشيك ميت" تدخل في تصنيف أفضل 10 إنجازات طيران في العالم في عام 2021
أصبحت أحدث مقاتلة روسية، Checkmate ، التي طورتها شركة سوخوي، واحدة من أكبر عشرة إنجازات في مجال الطيران العسكري في العالم هذا العام. تم نشر التصنيف في مجلة... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T04:57+0000
2021-12-20T04:57+0000
رصد عسكري
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إلى جانب المقاتلة، تضمنت القمة أيضًا إنجازات الطيران العسكري العالمي مثل الرحلة الأولى لـ "طائرة مسيرة" وإعادة تزويد طائرة بالوقود في الجو، والتي تم تنفيذها بواسطة الطائرات المسيرة. وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إطلاق اختبار Checkmate في عام 2023 ، وبدء الإنتاج التسلسلي في عام 2025.لأول مرة، تم تقديم المقاتلة الروسية تشيك ميت للجمهور في معرض ماكس-2021 الجوي. تم تجهيز الطائرة التكتيكية الخفيفة Checkmate بجميع الميزات الأكثر تقدمًا، بما في ذلك الهندسة المعمارية المفتوحة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
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رصد عسكري

المقاتلة الروسية "تشيك ميت" تدخل في تصنيف أفضل 10 إنجازات طيران في العالم في عام 2021

04:57 GMT 20.12.2021
© Sputnik . Alexey Maishev  / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (كش ملك) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (كش ملك) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Sputnik . Alexey Maishev
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أصبحت أحدث مقاتلة روسية، Checkmate ، التي طورتها شركة سوخوي، واحدة من أكبر عشرة إنجازات في مجال الطيران العسكري في العالم هذا العام. تم نشر التصنيف في مجلة Aviation Week & Space Technology.
إلى جانب المقاتلة، تضمنت القمة أيضًا إنجازات الطيران العسكري العالمي مثل الرحلة الأولى لـ "طائرة مسيرة" وإعادة تزويد طائرة بالوقود في الجو، والتي تم تنفيذها بواسطة الطائرات المسيرة. وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إطلاق اختبار Checkmate في عام 2023 ، وبدء الإنتاج التسلسلي في عام 2025.
لأول مرة، تم تقديم المقاتلة الروسية تشيك ميت للجمهور في معرض ماكس-2021 الجوي. تم تجهيز الطائرة التكتيكية الخفيفة Checkmate بجميع الميزات الأكثر تقدمًا، بما في ذلك الهندسة المعمارية المفتوحة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
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