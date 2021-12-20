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https://arabic.sputniknews.com/20211220/تأجيل-منتدي-دافوس-الاقتصادي-إلى-الصيف-بسبب-أوميكرون-1054371368.html
تأجيل منتدي "دافوس الاقتصادي" إلى الصيف بسبب أوميكرون
تأجيل منتدي "دافوس الاقتصادي" إلى الصيف بسبب أوميكرون
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل الاجتماع السنوي لقادة العالم والمليارديرات والمديرين التنفيذيين الذي كان مقررا عقده في منتجع دافوس الجبلي السويسري. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T12:34+0000
2021-12-20T12:34+0000
2021-12-20T12:34+0000
الاقتصاد
أخبار العالم الآن
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وقالت المجموعة في بيان، إن "المنتدى الاقتصادي العالمي سيؤجل اجتماعه السنوي في دافوس بسويسرا في ضوء استمرار حالة عدم اليقين بشأن تفشي أوميكرون. من المخطط الآن في أوائل الصيف".ولفتت المجموعة بحسب البيان إلى أنه "كان من المقرر عقد الاجتماع السنوي في دافوس بين 17 و 21 يناير 2022. ومن المقرر الآن عقده في أوائل الصيف".وقال كلاوس شواب ، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي إن "تأجيل الاجتماع السنوي لن يمنع التقدم من خلال استمرار الاجتماعات الرقمية لقادة الأعمال والحكومة والمجتمع المدني". وأضاف: "لقد تقدم التعاون بين القطاعين العام والخاص طوال فترة الوباء وسيستمر ذلك على قدم وساق. نتطلع إلى الجمع بين قادة العالم شخصيًا قريبًا".
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الاقتصاد, أخبار العالم الآن
تأجيل منتدي "دافوس الاقتصادي" إلى الصيف بسبب أوميكرون
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل الاجتماع السنوي لقادة العالم والمليارديرات والمديرين التنفيذيين الذي كان مقررا عقده في منتجع دافوس الجبلي السويسري.
وقالت المجموعة في
بيان
، إن "المنتدى الاقتصادي العالمي سيؤجل اجتماعه السنوي في دافوس بسويسرا في ضوء استمرار حالة عدم اليقين بشأن تفشي أوميكرون. من المخطط الآن في أوائل الصيف".
ولفتت المجموعة بحسب البيان إلى أنه "كان من المقرر عقد الاجتماع السنوي في دافوس بين 17 و 21 يناير 2022. ومن المقرر الآن عقده في أوائل الصيف".
وأضافت: "سينضم المشاركون بدلاً من ذلك إلى سلسلة رئيسية من جلسات "حالة العالم" التي تجمع قادة العالم عبر الإنترنت للتركيز على تشكيل الحلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم".
وقال كلاوس شواب ، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي إن "تأجيل الاجتماع السنوي لن يمنع التقدم من خلال استمرار الاجتماعات الرقمية لقادة الأعمال والحكومة والمجتمع المدني".
وأضاف: "لقد تقدم التعاون بين القطاعين العام والخاص طوال فترة الوباء وسيستمر ذلك على قدم وساق. نتطلع إلى الجمع بين قادة العالم شخصيًا قريبًا".