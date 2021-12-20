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https://arabic.sputniknews.com/20211220/زلزال-بقوة-62-يضرب-كاليفورنيا-الأمريكية-1054391256.html
زلزال بقوة 6.2 يضرب كاليفورنيا الأمريكية
زلزال بقوة 6.2 يضرب كاليفورنيا الأمريكية
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة، المنطقة على بعد 38 كم غربي بتروليا بولاية كاليفورنيا الأمريكية. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T23:14+0000
2021-12-20T23:14+0000
2021-12-20T23:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
زلزال
كاليفورنيا
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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع "الساعة 20:10 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.وبحسب الهيئة الأمريكية، تم تحديد مركز الزلزال على وقع عمق 9.3 كم، عند التقاء دائرة عرض 40.315 درجة شمالا وخط طول 124.739 درجة غربا.وقالت المراكز الأمريكية للتحذير من موجات المد العاتية إنه من غير المتوقع حدوث تسونامي.ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, زلزال, كاليفورنيا
زلزال بقوة 6.2 يضرب كاليفورنيا الأمريكية
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة، المنطقة على بعد 38 كم غربي بتروليا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع "الساعة 20:10 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.
وبحسب الهيئة الأمريكية،
تم تحديد مركز الزلزال
على وقع عمق 9.3 كم، عند التقاء دائرة عرض 40.315 درجة شمالا وخط طول 124.739 درجة غربا.
وقالت المراكز الأمريكية للتحذير من
موجات المد العاتية
إنه من غير المتوقع حدوث تسونامي.
ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.