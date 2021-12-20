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سياسي سوري: اجتماع للمعارضة السورية في فبراير المقبل بالدوحة
سياسي سوري: اجتماع للمعارضة السورية في فبراير المقبل بالدوحة
صرح المعارض السوري، نمرود سليمان، أن رئيس الوزراء الأسبق، رياض حجاب، يقود حراكا لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في العاصمة القطرية الدوحة شهر فبراير/ المقبل. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T16:03+0000
2021-12-20T16:03+0000
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال سليمان، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "جوابا لسؤالك عن مشروع لإعادة هيكلة المعارضة السورية والإعلان عن جسم سياسي، يقوده الدكتور رياض حجاب، منذ الإعلان عن هذا المشروع حصلت اتصالات بيني وبين الدكتور رياض حجاب وملخص حديثه (حجاب) كان: "الشعب السوري عانى ويعاني من مشاكل في المجالات كافة قتل، اعتقال، تشريد، لجوء، نزوح وسجل الجوع أرقاماً قياسية، لذلك ارتأينا أن ندرس هذا الوضع الذي يمر فيه شعبنا".وحول ما إذا كان هذا المؤتمر (الندوة العلمية) سيخرج بهيكلية جديدة للمعارضة السورية، قال سليمان: "بحسب ما أخبرني به الدكتور حجاب، لا أحد يدري إلى أي مشروع سنصل، ولكن ثقتنا كبيرة بمن يحضر الندوة سنصل إلى حل مرضٍ، ولا يوجد أي مسمى جديد حتى الآن ربما نصل إليه بعد النقاش".وبخصوص تاريخ انعقاد هذا المؤتمر قال سليمان: "نعم تم تحديد الموعد في 22 فبراير القادم، في الدوحة".
https://arabic.sputniknews.com/20211022/-بيدرسون-يعلق-على-محادثات-الدستور-السوري-خيبة-أمل-كبيرة-1050506186.html
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العالم العربي

سياسي سوري: اجتماع للمعارضة السورية في فبراير المقبل بالدوحة

16:03 GMT 20.12.2021
© anapressرياض حجاب
رياض حجاب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© anapress
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صرح المعارض السوري، نمرود سليمان، أن رئيس الوزراء الأسبق، رياض حجاب، يقود حراكا لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في العاصمة القطرية الدوحة شهر فبراير/ المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال سليمان، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "جوابا لسؤالك عن مشروع لإعادة هيكلة المعارضة السورية والإعلان عن جسم سياسي، يقوده الدكتور رياض حجاب، منذ الإعلان عن هذا المشروع حصلت اتصالات بيني وبين الدكتور رياض حجاب وملخص حديثه (حجاب) كان: "الشعب السوري عانى ويعاني من مشاكل في المجالات كافة قتل، اعتقال، تشريد، لجوء، نزوح وسجل الجوع أرقاماً قياسية، لذلك ارتأينا أن ندرس هذا الوضع الذي يمر فيه شعبنا".
وأوضح أن دراسة هذا الوضع ستتم "بدعوة جميع هياكل المعارضة، الائتلاف وهيئة التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو والمجلس الوطني الكردي وشخصيات مستقلة، والعديد من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني والجاليات السورية ومجموعات من النساء والشباب لعقد ندوة علمية تبحث في إيجاد مخارج سياسية للوضع المعقد في المعارضة السورية ".
وحول ما إذا كان هذا المؤتمر (الندوة العلمية) سيخرج بهيكلية جديدة للمعارضة السورية، قال سليمان: "بحسب ما أخبرني به الدكتور حجاب، لا أحد يدري إلى أي مشروع سنصل، ولكن ثقتنا كبيرة بمن يحضر الندوة سنصل إلى حل مرضٍ، ولا يوجد أي مسمى جديد حتى الآن ربما نصل إليه بعد النقاش".
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون في روما، إيطاليا 6 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2021
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وبخصوص تاريخ انعقاد هذا المؤتمر قال سليمان: "نعم تم تحديد الموعد في 22 فبراير القادم، في الدوحة".
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