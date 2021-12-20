تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/غوتيريش-يواصل-زيارته-بيروت-ودعوات-لتسهيل-عودة-النازحين-السوريين-إلى-بلدهم-1054370755.html
غوتيريش يواصل زيارته بيروت ودعوات لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم
غوتيريش يواصل زيارته بيروت ودعوات لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم
يواصل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته إلى لبنان، حيث تفقد مرفأ بيروت وأجرى لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد خلاله على أن الأمم المتحدة تعمل... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T12:26+0000
2021-12-20T12:26+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103745/42/1037454250_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_6f6f8049c9a819239b86f4e1f77c1e69.jpg
في المقابل، أشار بري إلى أنه "كل يوم هناك خرق إسرائيلي للأجواء اللبنانية، حتى أنها تستخدم لضرب الشقيقة سوريا"، ولفت بري الى أن الشركات التي رسا عليها التنقيب عن النفط والغاز تؤخر الملف تحت حجج أمنية.وبالنسبة الى ترسيم الحدود أكد بري على أن المحادثات يجب أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور الأميركيين "لأن المماطلة بالمفاوضات تؤثر على اقتصادنا وتؤخر معالجة الأزمة."وعقد غوتيريش اجتماعا موسعا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، حيث جدد الأخير عقب الاجتماع بتمسك لبنان بدور قوات اليونيفيل لجهة تطبيق القرار 1701.كما أكد ميقاتي التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية، إضافة الى حرصه على أفضل العلاقات مع كل الدول الصديقة.وفي ملف النزوح السوري، أشار ميقاتي إلى أن لبنان يعاني منذ سنوات من أزمة النزوح، مجددا دعوته للمجتمع الدوليلتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.في هذا السياق، يقول النائب محمد الحجار ل"سبوتنيك"، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تحمل عدة رسائل، رسالة للداخل اللبناني بأن لبنان ليس متروكا في هذا الوضع الصعب وأن المجتمع الدولي يرغب في مساعدة لبنان لتخطي الأزمة، ورسالة للسلطة السياسية اللبنانية بأن عليهم أن يجدوا الحل لإنقاذ البلد وأن الحل في يدهم.وأوضح أن "المطلوب من الأمم المتحدة أن تساعد في ملف النازحين السوريين لأنه ملف صعب ويشكل ثقلا على الوضع الاقتصادي اللبنانى". لافتا إلى أن كل هذه الأمور يجب على الأمم المتحدة أن تساعد فيها وهي تعبر عن رغبة كبيرة بالمساعدة.وستتخلل زيارة غوتيريش إلى لبنان سلسلة نشاطات، منها زيارة مدينة طرابلس ولقاء عدد من ممثلي المجتمع المدني، فضلا عن زيارة مقر قوات الطوارىء الدولية العاملة بجنوب لبنان، وعقد مؤتمر صحافي في ختام زيارته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103745/42/1037454250_57:0:3146:2317_1920x0_80_0_0_26407e007374fd24dfc8497fe94b9e11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

غوتيريش يواصل زيارته بيروت ودعوات لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم

12:26 GMT 20.12.2021
© REUTERS / Pierre Albouyالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء المؤتمر الصحفي الختامي حول نتائج المفاوضات اليمنية، والأزمة في اليمن، في جنيف
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء المؤتمر الصحفي الختامي حول نتائج المفاوضات اليمنية، والأزمة في اليمن، في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Pierre Albouy
تابعنا عبر
يواصل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته إلى لبنان، حيث تفقد مرفأ بيروت وأجرى لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد خلاله على أن الأمم المتحدة تعمل كل ما بوسعها من أجل تسهيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والوصول إلى حلّ من أجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
في المقابل، أشار بري إلى أنه "كل يوم هناك خرق إسرائيلي للأجواء اللبنانية، حتى أنها تستخدم لضرب الشقيقة سوريا"، ولفت بري الى أن الشركات التي رسا عليها التنقيب عن النفط والغاز تؤخر الملف تحت حجج أمنية.
وبالنسبة الى ترسيم الحدود أكد بري على أن المحادثات يجب أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور الأميركيين "لأن المماطلة بالمفاوضات تؤثر على اقتصادنا وتؤخر معالجة الأزمة."
وعقد غوتيريش اجتماعا موسعا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، حيث جدد الأخير عقب الاجتماع بتمسك لبنان بدور قوات اليونيفيل لجهة تطبيق القرار 1701.
كما أكد ميقاتي التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية، إضافة الى حرصه على أفضل العلاقات مع كل الدول الصديقة.
وفي ملف النزوح السوري، أشار ميقاتي إلى أن لبنان يعاني منذ سنوات من أزمة النزوح، مجددا دعوته للمجتمع الدولي
لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
في هذا السياق، يقول النائب محمد الحجار ل"سبوتنيك"، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تحمل عدة رسائل، رسالة للداخل اللبناني بأن لبنان ليس متروكا في هذا الوضع الصعب وأن المجتمع الدولي يرغب في مساعدة لبنان لتخطي الأزمة، ورسالة للسلطة السياسية اللبنانية بأن عليهم أن يجدوا الحل لإنقاذ البلد وأن الحل في يدهم.
وأوضح أن "المطلوب من الأمم المتحدة أن تساعد في ملف النازحين السوريين لأنه ملف صعب ويشكل ثقلا على الوضع الاقتصادي اللبنانى". لافتا إلى أن كل هذه الأمور يجب على الأمم المتحدة أن تساعد فيها وهي تعبر عن رغبة كبيرة بالمساعدة.
وستتخلل زيارة غوتيريش إلى لبنان سلسلة نشاطات، منها زيارة مدينة طرابلس ولقاء عدد من ممثلي المجتمع المدني، فضلا عن زيارة مقر قوات الطوارىء الدولية العاملة بجنوب لبنان، وعقد مؤتمر صحافي في ختام زيارته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:36 GMTالرئيس الإيراني: كيف كان مصير العالم لو لم يكن الشهيد سليماني حاضرا في سوريا والعراق
13:33 GMTموسكو تنفق 10.8 مليار دولار لمكافحة جائحة كورونا
13:30 GMTهل غادر السفير الإيراني صنعاء بسبب خلافات مع "أنصار الله"؟
13:27 GMTغوتيريش: الأمم المتحدة لن تدخر جهدا لدعم لبنان من أجل تجاوز أزماته
13:25 GMTحماس تكشف لـ"سبوتنيك" ما بحثته مع الوفد المصري
13:12 GMTملياردير أمريكي يكشف سر نجاحه وثروته الضخمة... عادة يومية بسيطة
13:09 GMTمستشار عون لـ"سبوتنيك": زيارة غوتيرش تضامنية ولها رسائل متعددة ومباشرة للبنانيين
13:05 GMT"الإحصاء" تكشف عن معدل بطالة السعوديين في الربع الثالث من 2021
13:02 GMTالثلوج تكسو محافظة مصرية في مشهد نادر... ‏"القطب الشمالي في الإسكندرية"‏... صور وفيديو
12:58 GMTأطعمة تقلل من التهاب المفاصل
12:55 GMTفيديو يوضح تأثير حمية الكيتو على الجسم لمدة عام سلبا وإيجابا
12:49 GMTخبير يكشف عن توقعاته في الجولة المقبلة من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية
12:47 GMTمطعم مصري ينظم "تحدي الأكيلة": جائزة مالية لمن ينهي وجبته خلال 15 دقيقة
12:34 GMTتأجيل منتدي "دافوس الاقتصادي" إلى الصيف بسبب أوميكرون
12:29 GMTهدف سعيود في نهائي كأس العرب في ومضة إشهارية للخطوط الجوية القطرية
12:26 GMTغوتيريش يواصل زيارته بيروت ودعوات لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم
12:21 GMT‏"موديرنا" تعلن أن جرعتها المعززة فعالة ضد "أوميكرون"‏
12:18 GMTتونس... إغلاق 10 مدارس بسبب تفشي كورونا
12:14 GMTوزير ليبي: إعادة الإعمار تحتاج مليون عامل مصري
12:13 GMTزوجة ماكرون تهدد بالانتقام بعد تدوال أنباء تفيد بأنها "متحولة جنسيا"