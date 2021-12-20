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لجنة أطباء السودان تعلن مقتل شخص في احتجاجات الأحد
لجنة أطباء السودان تعلن مقتل شخص في احتجاجات الأحد
أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الإثنين، مقتل شخص إثر إصابته بالرصاص في احتجاجات أمس الأحد بمنطقة شرق النيل في الجهة المقابلة للعاصمة الخرطوم. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T10:04+0000
2021-12-20T10:04+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال مشاركة مئات الآلاف في احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم ضد الانقلاب العسكري الذي شهده السودان يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول حيث واجهتهم قوات الأمن بوابل من قنابل الغاز والصوت، بحسب رويترز.في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة السودانية، إصابة 123 شخصا بجروح خلال احتجاجات الأحد، وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك: " إصابة 123 شخصا خلال المظاهرات التي شهدتها الخرطوم ومناطق عدة بالبلاد يوم الاحد".يذكر أن آلاف المتظاهرين السودانيين، كانوا قد وصلوا إلى البوابة الرئيسية لقصر الرئاسة في العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.
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أخبار السودان اليوم

لجنة أطباء السودان تعلن مقتل شخص في احتجاجات الأحد

10:04 GMT 20.12.2021
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallahاحتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
احتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
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أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الإثنين، مقتل شخص إثر إصابته بالرصاص في احتجاجات أمس الأحد بمنطقة شرق النيل في الجهة المقابلة للعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك خلال مشاركة مئات الآلاف في احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم ضد الانقلاب العسكري الذي شهده السودان يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول حيث واجهتهم قوات الأمن بوابل من قنابل الغاز والصوت، بحسب رويترز.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة السودانية، إصابة 123 شخصا بجروح خلال احتجاجات الأحد، وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك: " إصابة 123 شخصا خلال المظاهرات التي شهدتها الخرطوم ومناطق عدة بالبلاد يوم الاحد".
يذكر أن آلاف المتظاهرين السودانيين، كانوا قد وصلوا إلى البوابة الرئيسية لقصر الرئاسة في العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.
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