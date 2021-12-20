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مصر... الحكم بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مصر... الحكم بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حكمها على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمس سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T13:41+0000
2021-12-20T13:41+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن محكمة جنح أمن دولة طوارئ، هي من أصدرت الحكم بحق عبد الفتاح، كما عاقبت المتهمين، محمد الباقر، ومحمد أكسجين لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.وفي السياق ذاته، أسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين تهما "بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها".وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها للتصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.جاء ذلك بعدما قالت أصدرت الخارجية الألمانية بيانا يوم الجمعة الماضي قالت فيه إن "الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر".وأشارت إلى أنه "تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم. لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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مصر... الحكم بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

13:41 GMT 20.12.2021
© AP Photo / Nariman El-Moftyمحكمة مصرية في محافظة الجيزة
محكمة مصرية في محافظة الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حكمها على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمس سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن محكمة جنح أمن دولة طوارئ، هي من أصدرت الحكم بحق عبد الفتاح، كما عاقبت المتهمين، محمد الباقر، ومحمد أكسجين لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
وفي السياق ذاته، أسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين تهما "بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها".
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها للتصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
وقالت الخارجية في بيان، إنها "تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري".
جاء ذلك بعدما قالت أصدرت الخارجية الألمانية بيانا يوم الجمعة الماضي قالت فيه إن "الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر".
وأشارت إلى أنه "تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم. لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".
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