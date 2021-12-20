https://arabic.sputniknews.com/20211220/موديرنا-تعلن-أن-جرعتها-المعززة-فعالة-ضد-أوميكرون-1054370549.html

‏"موديرنا" تعلن أن جرعتها المعززة فعالة ضد "أوميكرون"‏

‏"موديرنا" تعلن أن جرعتها المعززة فعالة ضد "أوميكرون"‏

أعلنت شركة الأدوية "موديرنا"، اليوم الاثنين، أن "جرعتها المعززة من لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" ‏المستجد يبدو أنها توفر الحماية ضد متحور "أوميكرون" الجديد"،... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T12:21+0000

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العالم

فيروس كورونا

أوميكرون

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وقالت في إعلان لها إن "البيانات الأولية من اختباراتها المعملية وجدت أن نستختها المعززة المستخدمة حاليا في أمريكا وأماكن أخرى توفر مستويات متزايدة من الأجسام المضادة لتحييد "أوميكرون"، لكنها عثرت أيضا أن جرعة مضاعفة من الجرعة المعززة توفر زيادة أكبر في تلك المستويات"، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.وأضافت "موديرنا" أن جرعتها المعززة من لقاحها، والتي أجازتها إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، وتحتوي على 50 ميكروغراما، تزيد من مستويات الأجسام المضادة المعادلة ضد "أوميكرون" 37 ضعفا، بالمقارنة مع مستويات ما قبل التعزيز.وأردفت أنه "في الوقت نفسه، وجدت أن جرعة معززة 100 ميكروغرام أعطت زيادة قدرها 83 ضعفا في مستويات الأجسام المضادة المعادلة".من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، ستيفان بانسيل، إن نتائج الشركة التي أعلنت عنها، اليوم الاثنين، يجب أن تأتي على أنها أخبار "مطمئنة".وكان متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين وإيران.وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.

https://arabic.sputniknews.com/20211127/هل-يحتاج-العالم-إلى-لقاح-جديد-لمحاربة-متحور-أوميكرون؟-1053323748.html

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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون