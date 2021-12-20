تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/موديرنا-تعلن-أن-جرعتها-المعززة-فعالة-ضد-أوميكرون-1054370549.html
‏"موديرنا" تعلن أن جرعتها المعززة فعالة ضد "أوميكرون"‏
‏"موديرنا" تعلن أن جرعتها المعززة فعالة ضد "أوميكرون"‏
أعلنت شركة الأدوية "موديرنا"، اليوم الاثنين، أن "جرعتها المعززة من لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" ‏المستجد يبدو أنها توفر الحماية ضد متحور "أوميكرون" الجديد"،... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T12:21+0000
2021-12-20T12:22+0000
العالم
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1047547087_0:292:3121:2048_1920x0_80_0_0_d204f236c1fa331b8d142832d969697a.jpg
وقالت في إعلان لها إن "البيانات الأولية من اختباراتها المعملية وجدت أن نستختها المعززة المستخدمة حاليا في أمريكا وأماكن أخرى توفر مستويات متزايدة من الأجسام المضادة لتحييد "أوميكرون"، لكنها عثرت أيضا أن جرعة مضاعفة من الجرعة المعززة توفر زيادة أكبر في تلك المستويات"، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.وأضافت "موديرنا" أن جرعتها المعززة من لقاحها، والتي أجازتها إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، وتحتوي على 50 ميكروغراما، تزيد من مستويات الأجسام المضادة المعادلة ضد "أوميكرون" 37 ضعفا، بالمقارنة مع مستويات ما قبل التعزيز.وأردفت أنه "في الوقت نفسه، وجدت أن جرعة معززة 100 ميكروغرام أعطت زيادة قدرها 83 ضعفا في مستويات الأجسام المضادة المعادلة".من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، ستيفان بانسيل، إن نتائج الشركة التي أعلنت عنها، اليوم الاثنين، يجب أن تأتي على أنها أخبار "مطمئنة".وكان متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين وإيران.وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/هل-يحتاج-العالم-إلى-لقاح-جديد-لمحاربة-متحور-أوميكرون؟-1053323748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1047547087_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_c288eb9477075395a1909fed20ad422a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

‏"موديرنا" تعلن أن جرعتها المعززة فعالة ضد "أوميكرون"‏

12:21 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 12:22 GMT 20.12.2021)
© DADO RUVICلقاح موديرنا
لقاح موديرنا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
لقاح موديرنا
© DADO RUVIC
تابعنا عبر
أعلنت شركة الأدوية "موديرنا"، اليوم الاثنين، أن "جرعتها المعززة من لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" ‏المستجد يبدو أنها توفر الحماية ضد متحور "أوميكرون" الجديد"، الذي ينتشر حاليا في جميع أنحاء العالم.‏
وقالت في إعلان لها إن "البيانات الأولية من اختباراتها المعملية وجدت أن نستختها المعززة المستخدمة حاليا في أمريكا وأماكن أخرى توفر مستويات متزايدة من الأجسام المضادة لتحييد "أوميكرون"، لكنها عثرت أيضا أن جرعة مضاعفة من الجرعة المعززة توفر زيادة أكبر في تلك المستويات"، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.
وأضافت "موديرنا" أن جرعتها المعززة من لقاحها، والتي أجازتها إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، وتحتوي على 50 ميكروغراما، تزيد من مستويات الأجسام المضادة المعادلة ضد "أوميكرون" 37 ضعفا، بالمقارنة مع مستويات ما قبل التعزيز.
اللقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
الشركات تستنفر... هل يحتاج العالم إلى لقاح جديد لمحاربة متحور "أوميكرون"؟
27 نوفمبر, 11:31 GMT
وأردفت أنه "في الوقت نفسه، وجدت أن جرعة معززة 100 ميكروغرام أعطت زيادة قدرها 83 ضعفا في مستويات الأجسام المضادة المعادلة".
وأشارت شركة "مودرنا" في بيانها اليوم إلى أنها ستظل تعمل على تطوير معزز خاص بمتحور "أوميكرون"، متوقعة أن يخضع للتجارب السريرية في أوائل عام 2022.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، ستيفان بانسيل، إن نتائج الشركة التي أعلنت عنها، اليوم الاثنين، يجب أن تأتي على أنها أخبار "مطمئنة".
وكان متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين وإيران.
وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:36 GMTالرئيس الإيراني: كيف كان مصير العالم لو لم يكن الشهيد سليماني حاضرا في سوريا والعراق
13:33 GMTموسكو تنفق 10.8 مليار دولار لمكافحة جائحة كورونا
13:30 GMTهل غادر السفير الإيراني صنعاء بسبب خلافات مع "أنصار الله"؟
13:27 GMTغوتيريش: الأمم المتحدة لن تدخر جهدا لدعم لبنان من أجل تجاوز أزماته
13:25 GMTحماس تكشف لـ"سبوتنيك" ما بحثته مع الوفد المصري
13:12 GMTملياردير أمريكي يكشف سر نجاحه وثروته الضخمة... عادة يومية بسيطة
13:09 GMTمستشار عون لـ"سبوتنيك": زيارة غوتيرش تضامنية ولها رسائل متعددة ومباشرة للبنانيين
13:05 GMT"الإحصاء" تكشف عن معدل بطالة السعوديين في الربع الثالث من 2021
13:02 GMTالثلوج تكسو محافظة مصرية في مشهد نادر... ‏"القطب الشمالي في الإسكندرية"‏... صور وفيديو
12:58 GMTأطعمة تقلل من التهاب المفاصل
12:55 GMTفيديو يوضح تأثير حمية الكيتو على الجسم لمدة عام سلبا وإيجابا
12:49 GMTخبير يكشف عن توقعاته في الجولة المقبلة من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية
12:47 GMTمطعم مصري ينظم "تحدي الأكيلة": جائزة مالية لمن ينهي وجبته خلال 15 دقيقة
12:34 GMTتأجيل منتدي "دافوس الاقتصادي" إلى الصيف بسبب أوميكرون
12:29 GMTهدف سعيود في نهائي كأس العرب في ومضة إشهارية للخطوط الجوية القطرية
12:26 GMTغوتيريش يواصل زيارته بيروت ودعوات لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم
12:21 GMT‏"موديرنا" تعلن أن جرعتها المعززة فعالة ضد "أوميكرون"‏
12:18 GMTتونس... إغلاق 10 مدارس بسبب تفشي كورونا
12:14 GMTوزير ليبي: إعادة الإعمار تحتاج مليون عامل مصري
12:13 GMTزوجة ماكرون تهدد بالانتقام بعد تدوال أنباء تفيد بأنها "متحولة جنسيا"