تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211220/وكالة-الانفجارات-قرب-محطة-بوشهر-النووية-في-إيران-كانت-بسبب-تدريبات-للدفاع-الجوي-1054359026.html
وكالة: الانفجارات قرب محطة بوشهر النووية في إيران كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي
وكالة: الانفجارات قرب محطة بوشهر النووية في إيران كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي
قال نائب محافظ بوشهر في إيران للشؤون السياسية والأمنية لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية إن دوي الانفجارات الذي سُمع اليوم الاثنين حول محطة بوشهر للطاقة... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T05:19+0000
2021-12-20T05:19+0000
2021-12-20T05:19+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/98/1020039822_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_6bac9fa87eff3e0676070e734d167c7a.jpg
وقال محمد تقي إيراني للوكالة "أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/98/1020039822_0:448:1537:1600_1920x0_80_0_0_7da594e0c08916d7bd533d45038a79c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
وكالة: الانفجارات قرب محطة بوشهر النووية في إيران كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي
قال نائب محافظ بوشهر في إيران للشؤون السياسية والأمنية لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية إن دوي الانفجارات الذي سُمع اليوم الاثنين حول محطة بوشهر للطاقة النووية كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي لزيادة قدرات النظام الدفاعي.
وقال محمد تقي إيراني للوكالة "أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة".