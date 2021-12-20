https://arabic.sputniknews.com/20211220/وكالة-الكويت-تمدد-عقود-توريد-نفط-لشركات-تكرير-هندية-حتى-مارس-1054358076.html

وكالة: الكويت تمدد عقود توريد نفط لشركات تكرير هندية حتى مارس

وكالة: الكويت تمدد عقود توريد نفط لشركات تكرير هندية حتى مارس

أفادت مصادر مطلعة بأن الكويت مددت عقودا لتوريد النفط إلى شركات تكرير هندية ثلاثة أشهر حتى مارس/آذار 2022، بسبب التأخر في تشغيل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T03:49+0000

2021-12-20T03:49+0000

2021-12-20T03:49+0000

النفط

الكويت

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كانت الكويت قد قلصت هذا العام اتفاقا سنويا لتوريد النفط مع شركات تكرير هندية إلى تسعة أشهر تنتهي في ديسمبر/كانون الأول.وقالت مصادر، إن "مؤسسة البترول الكويتية أبلغت مشترين في الهند بأن عقودهم ستمدد حتى مارس/آذار 2022".ولم توضح المصادر متى ستبدأ المصفاة الكويتية الجديدة العمل. ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية على طلب للتعقيب، وفقا لرويترز.وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط من الكويت ارتفعت في الفترة من مارس/آذار إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بنحو 45 بالمئة إلى 253 ألف برميل يوميا مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

https://arabic.sputniknews.com/20211101/وزير-النفط-الكويتي-يعلق-على-زيادة-أوبك-للإنتاج-بواقع-400-ألف-برميل-يوميا-1050593771.html

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النفط, الكويت