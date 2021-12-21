ألمانيا... تشديد الإجراءات للحد من تفشي "أوميكرون" عقب أعياد الميلاد

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية إن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، عقب اجتماع لها برئاسة المستشار أولاف شولتس، شملت فرض قيود على الاتصال لأولئك، الذين تم تطعيمهم والمتعافين، وعدم السماح إلا بالاجتماعات الخاصة لعشرة أشخاص كحد أقصى، واستثناء الأطفال حتى سن 14 عامًا من هذا، وذلك بدءا من 28 الشهر الجاري كأقصى تقدير.وتقرر إقامة الفعاليات الكبرى، مثل مباريات الدوري الألماني لكرة القدم، مرة أخرى دون جمهور، فضلا عن إغلاق الملاهي والنوادي الليلية.وبحلول نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، من المتوقع أن يتلقى 30 مليون مواطن آخر التطعيمات المعززة، مما يعني حصول ثلاثة أرباع المواطنين في ألمانيا على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأعلنت ألمانيا الشهر الماضي تسجيل أول إصابات على أراضيهما بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون).وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديدة لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، وأشارت إلى ظهور أدلة مهمة على، أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع من المتغيرات الأخرى، وتصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم وكذلك المتعافين.
قررت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، فرض إجراءات تقييدية للحد من تفشي متحور "أوميكرون" عقب أعياد الميلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية إن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، عقب اجتماع لها برئاسة المستشار أولاف شولتس، شملت فرض قيود على الاتصال لأولئك، الذين تم تطعيمهم والمتعافين، وعدم السماح إلا بالاجتماعات الخاصة لعشرة أشخاص كحد أقصى، واستثناء الأطفال حتى سن 14 عامًا من هذا، وذلك بدءا من 28 الشهر الجاري كأقصى تقدير.
وتقرر إقامة الفعاليات الكبرى، مثل مباريات الدوري الألماني لكرة القدم، مرة أخرى دون جمهور، فضلا عن إغلاق الملاهي والنوادي الليلية.
19:16 GMT
وبحلول نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، من المتوقع أن يتلقى 30 مليون مواطن آخر التطعيمات المعززة، مما يعني حصول ثلاثة أرباع المواطنين في ألمانيا على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأعلنت ألمانيا الشهر الماضي تسجيل أول إصابات على أراضيهما بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون).
وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديدة لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، وأشارت إلى ظهور أدلة مهمة على، أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع من المتغيرات الأخرى، وتصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم وكذلك المتعافين.