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https://arabic.sputniknews.com/20211221/الأمم-المتحدة-تنفي-إخلاء-مقراتها-في-ليبيا-1054417523.html
الأمم المتحدة تنفي إخلاء مقراتها في ليبيا
الأمم المتحدة تنفي إخلاء مقراتها في ليبيا
فندت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأنباء المتداولة حول إخلاء مقراتها في البلاد، بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 24... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T15:52+0000
2021-12-21T15:52+0000
العالم العربي
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وقالت البعثة في بيان نشرته بحسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد مقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ضاحية عين زارة بطرابلس، ولم تخلِ أي مقر لها في ليبيا"، محذرة مما وصفته بـ"الأخبار الكاذبة والملفقة".هذا وكانت السفارة التونسية في العاصمة الليبية طرابلس، قد نفت في وقت سابق، الأنباء المتداولة بشأن إخلاء مقرها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية الثلاثاء، أن "مصالحها تعمل بصفة عادية وآمنة".هذا وكشفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في وقت سابق، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن أن المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، ستعلن عن خارطة طريق تتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ونفى المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا جان العلم، هذه الأنباء، لافتا إلى أن أي مبادرة أو قرار عن الانتخابات تعود ملكيته ومسؤوليته إلى الليبيين والسلطات المحلية في البلاد، حسب قناة 218 الليبية.وشدد العلم على أن دور وليامز يقتصر على قيادة جهود الوساطة في مساعدة الليبيين على تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة السياسي والاقتصادي والعسكري، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم الإنجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة، وإلى استقاء الأخبار من مصادرها والجهة المعنية.
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العالم العربي

الأمم المتحدة تنفي إخلاء مقراتها في ليبيا

15:52 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Maryam qadirahالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Maryam qadirah
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فندت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأنباء المتداولة حول إخلاء مقراتها في البلاد، بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقالت البعثة في بيان نشرته بحسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد مقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ضاحية عين زارة بطرابلس، ولم تخلِ أي مقر لها في ليبيا"، محذرة مما وصفته بـ"الأخبار الكاذبة والملفقة".
هذا وكانت السفارة التونسية في العاصمة الليبية طرابلس، قد نفت في وقت سابق، الأنباء المتداولة بشأن إخلاء مقرها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية الثلاثاء، أن "مصالحها تعمل بصفة عادية وآمنة".
هذا وكشفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في وقت سابق، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن أن المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، ستعلن عن خارطة طريق تتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ونفى المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا جان العلم، هذه الأنباء، لافتا إلى أن أي مبادرة أو قرار عن الانتخابات تعود ملكيته ومسؤوليته إلى الليبيين والسلطات المحلية في البلاد، حسب قناة 218 الليبية.
وشدد العلم على أن دور وليامز يقتصر على قيادة جهود الوساطة في مساعدة الليبيين على تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة السياسي والاقتصادي والعسكري، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم الإنجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة، وإلى استقاء الأخبار من مصادرها والجهة المعنية.
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