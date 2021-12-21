تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الحرس الثوري يطلق صواريخ في الخليج "دفاعا" عن جزر متنازع عليها مع الإمارات... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الإمارات-تمنع-غير-المطعمين-من-دخول-الجهات-الحكومية-1054405474.html
الإمارات تمنع غير المطعمين من دخول الجهات الحكومية
الإمارات تمنع غير المطعمين من دخول الجهات الحكومية
أدخلت السلطات الإماراتية بعض التعديلات في الإجراءات الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T12:05+0000
2021-12-21T12:05+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104496/60/1044966067_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_021edfef6a7d568800d8f910a52dc388.jpg
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، وجهت اليوم الثلاثاء، تعميما إلى كل الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن تعديلات في إجراءات مكافحة كورونا، والتي تأتي في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، وتماشيا مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كل إمارات الدولة، بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من الـ3 من يناير/كانون الثاني 2022.وطالبت الهيئة الجميع بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في تعميمها، والذي يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح ضد الفيروس معتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق "الحصن" باللون الأخضر، كما يلتزم جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعة الداعمة بإجراء فحص مخبري "PCR" كل 14 يوما، وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق "الحصن" باللون الأخضر.أما بالنسبة لما يتعلق بالمراجعين من الأطفال دون سن 16 عاما، وتظهر صفتهم في التطبيق، فيسمح لهم بدخول الجهات الاتحادية دون أن يطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104496/60/1044966067_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_760640c89100101faafb08170613ebe3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الإمارات تمنع غير المطعمين من دخول الجهات الحكومية

12:05 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEسياح يرتدون الكمامات في الإمارات خوفا من كورونا
سياح يرتدون الكمامات في الإمارات خوفا من كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبر
أدخلت السلطات الإماراتية بعض التعديلات في الإجراءات الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، وجهت اليوم الثلاثاء، تعميما إلى كل الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن تعديلات في إجراءات مكافحة كورونا، والتي تأتي في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، وتماشيا مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كل إمارات الدولة، بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من الـ3 من يناير/كانون الثاني 2022.
وطالبت الهيئة الجميع بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في تعميمها، والذي يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح ضد الفيروس معتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق "الحصن" باللون الأخضر، كما يلتزم جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعة الداعمة بإجراء فحص مخبري "PCR" كل 14 يوما، وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق "الحصن" باللون الأخضر.
أما بالنسبة لما يتعلق بالمراجعين من الأطفال دون سن 16 عاما، وتظهر صفتهم في التطبيق، فيسمح لهم بدخول الجهات الاتحادية دون أن يطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:36 GMTصمويل إيتو: أقمتم بطولة أمم أوروبا في وقت الجائحة فلماذا ترفضون أمم أفريقيا؟
12:15 GMTإزاحة الستار عن أول محرك ديزل بحري إيراني... هذا ما يفعله في السفن الحربية
12:11 GMTالصين تعرض أدلة تتهم فيها ترامب بأنه "أول من يلام" على مآسي كورونا
12:10 GMTالحرس الثوري يطلق صواريخ في الخليج "دفاعا" عن جزر متنازع عليها مع الإمارات... فيديو
12:05 GMTالإمارات تمنع غير المطعمين من دخول الجهات الحكومية
11:55 GMT"محمد" أكثر الأسماء شيوعا بين المواليد الجدد في إسرائيل
11:50 GMTالجيش الفرنسي يعلن تصفية أحد قيادات "داعش" في النيجر
11:33 GMTباكستان تجرب صاروخا يحمل رؤوسا نووية بعد نشر "إس-400" في الهند
11:31 GMTبايدن يرسل نصف مليار اختبار كورونا مجاني سريع داخل المنازل للأمريكيين في يناير
11:28 GMTإعلام: "الدستوري" اللبناني لم يصدر قرارا في الطعن في قانون الانتخابات
11:23 GMTبوتين يحمل أمريكا مسؤولية توتر الوضع في أوروبا
11:17 GMTشويغو: القوات الروسية في سوريا هي الضامن الرئيسي للسلام في البلاد
11:16 GMT8 طرق بسيطة للمساعدة على تحسين ذاكرتك
11:14 GMTالخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك كييف في مفاوضات الضمانات الأمنية حتى الآن
11:09 GMTالأحداث السياسية الكبرى لعام 2021
11:05 GMTوزارة الصحة السعوية تنشر صورة أول طفل يتلقى لقاح كورونا في المملكة
11:03 GMTمسؤول بـ"المركزي الأوروبي": التضخم المرتفع باق معنا لفترة أطول
11:01 GMTالسر الذي قلب موازين الحرب... 3 دول إحداها عربية أنقذت آبي أحمد بسلاح خطير
10:56 GMTملكة بريطانيا تلغي رحلتها السنوية الخاصة بالكريسماس مع ارتفاع إصابات كورونا
10:52 GMTحريق هائل في ميناء تونسي