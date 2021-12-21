البحرية الروسية تنفذ انتشارا سريا للسفن في المحيط الهادئ للمرة الأولى في التاريخ

وقال شويغو، في اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "للمرة الأولى في التاريخ الحديث، تم تنفيذ تدريب عملياتي لمجموعة من قوات أسطول المحيط الهادئ في منطقة بحرية بعيدة. وخلال ذلك، نفذت قوات الأسطول انتشارًا سريًا في منطقة بعيدة من المحيط الهادئ".وأشار شويغو إلى تنفيذ رحلة استكشافية في القطب الشمالي تحت اسم "أومكا"، في أرخبيل فرانز جوزيف لاند، ليس لها نظير على مستوى العالم.ونوه وزير الدفاع الروسي إلى تأكيد جميع الأسلحة المستخدمة خصائصها التقنية، في ظروف خطوط العرض العالية (تتلقى هذه المناطق بشكل رئيسي أشعة الشمس غير المباشرة، ويعطي ضوء الشمس غير المباشر الضوء، ولكن القليل من الحرارة)، ودرجات الحرارة المنخفضة.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه للمرة الأولى في التاريخ الحديث، نفذت البحرية الروسية تدريبا على انتشار سري لسفن الأسطول، في منطقة بعيدة من المحيط الهادئ.
وقال شويغو، في اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "للمرة الأولى في التاريخ الحديث، تم تنفيذ تدريب عملياتي لمجموعة من قوات أسطول المحيط الهادئ في منطقة بحرية بعيدة. وخلال ذلك، نفذت قوات الأسطول انتشارًا سريًا في منطقة بعيدة من المحيط الهادئ".
وأشار شويغو إلى تنفيذ رحلة استكشافية في القطب الشمالي تحت اسم "أومكا"، في أرخبيل فرانز جوزيف لاند، ليس لها نظير على مستوى العالم.
ونوه وزير الدفاع الروسي إلى تأكيد جميع الأسلحة المستخدمة خصائصها التقنية، في ظروف خطوط العرض العالية (تتلقى هذه المناطق بشكل رئيسي أشعة الشمس غير المباشرة، ويعطي ضوء الشمس غير المباشر الضوء، ولكن القليل من الحرارة)، ودرجات الحرارة المنخفضة.