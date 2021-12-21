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https://arabic.sputniknews.com/20211221/التحالف-العربي-مستعدون-لنقل-الإغاثة-الإنسانية-من-نقاط-الوصول-إلى-الداخل-اليمني-بإشراف-الأمم-المتحدة-1054421339.html
التحالف العربي: مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة
التحالف العربي: مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة
أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أغلقت مطار صنعاء الدولي أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بداية من أول أمس... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T17:12+0000
2021-12-21T17:12+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان للتحالف أن "الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءاً من 19 ديسمبر".وتابع "المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة وجارِ التنسيق مع الحكومة اليمنية"، مضيفا "مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة".في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" في اليمن، المهندس هشام شرف عبد الله، التحالف العربي بقيادة السعودية، بعرقلة أي إمكانية لتشغيل مطار صنعاء الدولي بشكل آمن.القاهرة – سبوتنيك. وقال شرف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "سلطات الطيران المدني في الجمهورية اليمنية، وحرصاً منها على سلامة حركة الطيران المدني من وإلى صنعاء، قامت بطلب عدد من الأجهزة والمعدات ذات الطبيعة المدنية وتم استيرادها وعلى أساس استقدامها إلى مطار صنعاء الدولي وبحسب الآلية المتبعة لدى الأمم المتحدة الخاصة بضبط موضوع استيراد أي أجهزة ومعدات ليست ذات طبيعة واستخدام لأي أغراض عسكرية".واعتبر الوزير شرف أن "هدف سلطات دولتي السعودية والإمارات من ذلك عرقلة أي إمكانية لتشغيل مطار صنعاء الدولي بشكل آمن في ظل المناشدات الدولية بفتح المطار".ويفرض التحالف العربي، منذ التاسع من آب/أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/وزير-خارجية-حكومة-جماعة-أنصار-الله-يتهم-التحالف-العربي-بعرقلة-جهود-إعادة-تشغيل-مطار-صنعاء-1054418068.html
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العالم العربي

التحالف العربي: مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة

17:12 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisمطار صنعاء الدولي
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
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أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أغلقت مطار صنعاء الدولي أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بداية من أول أمس الأحد، موضحا استعداده لنقل الإغاثة الإنسانية إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان للتحالف أن "الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءاً من 19 ديسمبر".
وتابع "المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة وجارِ التنسيق مع الحكومة اليمنية"، مضيفا "مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة".
في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" في اليمن، المهندس هشام شرف عبد الله، التحالف العربي بقيادة السعودية، بعرقلة أي إمكانية لتشغيل مطار صنعاء الدولي بشكل آمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقال شرف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "سلطات الطيران المدني في الجمهورية اليمنية، وحرصاً منها على سلامة حركة الطيران المدني من وإلى صنعاء، قامت بطلب عدد من الأجهزة والمعدات ذات الطبيعة المدنية وتم استيرادها وعلى أساس استقدامها إلى مطار صنعاء الدولي وبحسب الآلية المتبعة لدى الأمم المتحدة الخاصة بضبط موضوع استيراد أي أجهزة ومعدات ليست ذات طبيعة واستخدام لأي أغراض عسكرية".
وأضاف: "تم استيراد الأجهزة والمعدات وتحت إشراف الأمم المتحدة ومعرفتها ووصلت تلك المعدات إلى جيبوتي منذ أكثر من عام ولم تسمح قيادة التحالف السعودي الإماراتي بنقلها برغم تدخل صنعاء لدى الأمم المتحدة عدة مرات".
واعتبر الوزير شرف أن "هدف سلطات دولتي السعودية والإمارات من ذلك عرقلة أي إمكانية لتشغيل مطار صنعاء الدولي بشكل آمن في ظل المناشدات الدولية بفتح المطار".
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
وزير خارجية حكومة جماعة "أنصار الله" يتهم التحالف العربي بعرقلة جهود إعادة تشغيل مطار صنعاء
15:59 GMT
ورأى أن "السعودية والإمارات تتعمدان التقليل بل واستهداف المطار وعملية تشغيله سعياً منهما للتسبب بأي كارثة جوية في مطار صنعاء الدولي بهدف إلقاء اللائمة على حكومة الإنقاذ الوطني والدفع بكل المنظمات الدولية لعدم استخدام المطار واعتباره مطارا غير مستوفٍ شروط الملاحة الجوية، وهو الأمر الذي تحاول سلطات صنعاء الوقوف تجاهه والتأكد أن المطار آمن".
ويفرض التحالف العربي، منذ التاسع من آب/أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.
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