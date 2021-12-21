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الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
استدعت الخارجية الإسبانية القائم بالأعمال في سفارة المغرب في مدريد، للاحتجاج على اتهامات الرباط لإسبانيا بعدم مراقبة المسافرين عبر أراضيها "صحيا". 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T18:14+0000
2021-12-21T18:21+0000
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وأفادت صحيفة "الكونفيدونسييل" الإسبانية، بأن وزير الخارجية خوسييه الباريس، أمر باستدعاء القائم بالأعمال في السفارة المغربية بمدريد، فريد أولحاج، مشيرة إلى أن ذلك جاء "إثر البلاغ الذي أصدرته وزارة الصحة المغربية، واتهمت به السلطات الإسبانية بعدم مراقبة المسافرين عبر أراضيها بشكل حازم وجدي، في ظل الظروف الوبائية التي يعيشها العالم".هذا وكانت وزارة الصحة المغربية قد أصدرت أمس الإثنين، بيانا رسميا، أوضحت فيه سبب اختيار المملكة للبرتغال بدل إسبانيا لترحيل المغاربة العالقين في أوروبا.وصرحت الوزارة أن "إسبانيا لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب، والصارم للحالة الصحية للمسافرين عبر المطارات، إضافة إلى عدم وجود المراقبة المتعينة لجوازات التلقيح بالنسبة للمسافرين".وأضافت أنه "تم رصد عدة حالات، وإصابات بفيروس كوفيد-19 عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة"، مضيفة أن "السفر من إسبانيا إلى المغرب يشكل خطرا على صحة المواطنين المغاربة، وضربا للمكتسبات الصحية التي حققها المغرب".يذكر أن استدعاء المسؤول الدبلوماسي المغربي، جاء في ظل استمرار غياب السفيرة المغربية في إسبانيا كريمة بنيعيش عن منصبها، منذ استدعائها للتشاور في بداية الأزمة بين البلدين أيار/مايو الماضي.
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العالم

الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب

18:14 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 18:21 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / JUAN MEDINAمدريد
مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / JUAN MEDINA
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استدعت الخارجية الإسبانية القائم بالأعمال في سفارة المغرب في مدريد، للاحتجاج على اتهامات الرباط لإسبانيا بعدم مراقبة المسافرين عبر أراضيها "صحيا".
وأفادت صحيفة "الكونفيدونسييل" الإسبانية، بأن وزير الخارجية خوسييه الباريس، أمر باستدعاء القائم بالأعمال في السفارة المغربية بمدريد، فريد أولحاج، مشيرة إلى أن ذلك جاء "إثر البلاغ الذي أصدرته وزارة الصحة المغربية، واتهمت به السلطات الإسبانية بعدم مراقبة المسافرين عبر أراضيها بشكل حازم وجدي، في ظل الظروف الوبائية التي يعيشها العالم".
وأكدت الصحيفة أن "بيان وزارة الصحة المغربية أثار غضبا بين المسؤولين الإسبان، وأن الباريس احتج عليه، حسب ما تم نقلته عن مصادر دبلوماسية"، موضحة أن الوزير الإسباني خوسي الباريس اعتبر "الشكاوى الصحية المغربية، لا تتوافق مع الواقع، بالتالي فهي غير مقبولة".
هذا وكانت وزارة الصحة المغربية قد أصدرت أمس الإثنين، بيانا رسميا، أوضحت فيه سبب اختيار المملكة للبرتغال بدل إسبانيا لترحيل المغاربة العالقين في أوروبا.
وصرحت الوزارة أن "إسبانيا لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب، والصارم للحالة الصحية للمسافرين عبر المطارات، إضافة إلى عدم وجود المراقبة المتعينة لجوازات التلقيح بالنسبة للمسافرين".
وأضافت أنه "تم رصد عدة حالات، وإصابات بفيروس كوفيد-19 عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة"، مضيفة أن "السفر من إسبانيا إلى المغرب يشكل خطرا على صحة المواطنين المغاربة، وضربا للمكتسبات الصحية التي حققها المغرب".
يذكر أن استدعاء المسؤول الدبلوماسي المغربي، جاء في ظل استمرار غياب السفيرة المغربية في إسبانيا كريمة بنيعيش عن منصبها، منذ استدعائها للتشاور في بداية الأزمة بين البلدين أيار/مايو الماضي.
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