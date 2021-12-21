الخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك كييف في مفاوضات الضمانات الأمنية حتى الآن

موسكو - سبوتنيك. وقال رودينكو للصحفيين: "حتى الآن، تم نقل مسودات اتفاقياتنا إلى طرفين فقط؛ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. لم ننقل أي شيء إلى أوكرانيا، لكن أوكرانيا بالطبع على علم بذلك، مثل الآخرين. في هذه المرحلة لا نرى ضرورة لمشاركتهم".
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا ترى ضرورة في هذه المرحلة لإشراك أوكرانيا في المفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن الضمانات الأمنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال رودينكو للصحفيين: "حتى الآن، تم نقل مسودات اتفاقياتنا إلى طرفين فقط؛ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. لم ننقل أي شيء إلى أوكرانيا، لكن أوكرانيا بالطبع على علم بذلك، مثل الآخرين. في هذه المرحلة لا نرى ضرورة لمشاركتهم".