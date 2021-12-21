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الخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك كييف في مفاوضات الضمانات الأمنية حتى الآن
الخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك كييف في مفاوضات الضمانات الأمنية حتى الآن
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا ترى ضرورة في هذه المرحلة لإشراك أوكرانيا في المفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
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أخبار روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رودينكو للصحفيين: "حتى الآن، تم نقل مسودات اتفاقياتنا إلى طرفين فقط؛ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. لم ننقل أي شيء إلى أوكرانيا، لكن أوكرانيا بالطبع على علم بذلك، مثل الآخرين. في هذه المرحلة لا نرى ضرورة لمشاركتهم".
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أخبار روسيا

الخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك كييف في مفاوضات الضمانات الأمنية حتى الآن

11:14 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Нина Зотина / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو
نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Нина Зотина
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا ترى ضرورة في هذه المرحلة لإشراك أوكرانيا في المفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن الضمانات الأمنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال رودينكو للصحفيين: "حتى الآن، تم نقل مسودات اتفاقياتنا إلى طرفين فقط؛ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. لم ننقل أي شيء إلى أوكرانيا، لكن أوكرانيا بالطبع على علم بذلك، مثل الآخرين. في هذه المرحلة لا نرى ضرورة لمشاركتهم".
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