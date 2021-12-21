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العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا
العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بشأن النيابة العامة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T10:26+0000
2021-12-21T10:26+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم
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وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا "بترقية ٢٠٠ عضو من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك الأعضاء".وثمَّن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في "إطار دعم خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة، وبما يعمق مبدأ العناية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل".وحثّ منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن "يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم".
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

10:26 GMT 21.12.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
 العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بشأن النيابة العامة.
وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا "بترقية ٢٠٠ عضو من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك الأعضاء".
وثمَّن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في "إطار دعم خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة، وبما يعمق مبدأ العناية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل".
وحثّ منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن "يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم".
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