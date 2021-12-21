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العراق يسدد الشريحة الأخيرة من مبالغ تعويضات "غزو الكويت"
العراق يسدد الشريحة الأخيرة من مبالغ تعويضات "غزو الكويت"
استكمل العراق دفع مبالغ التعويضات المخصصة لدولة الكويت عن خسائر الغزو عام 1990، بقيمة 44 مليون دولار أمريكي. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T15:56+0000
2021-12-21T15:56+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار الكويت اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وصرح البنك المركزي العراقي: "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية البالغة 44 مليون دولار أمريكي، من تعويضات دولة الكويت، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات."وقال بيان البنك اليوم الثلاثاء: "من المأمول أن يسهم إنهاء دفع التعويضات في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي.".ودفع العراق حوالي 52 مليار دولار لتعويض الدمار الذي تسبب به غزوه للكويت في البنى التحتية الكويتية والخسائر التي تسبب بها لمواطنين كويتيين وأجانب.بدأ الغزو العراقي لاحتلال الكويت بأمر من الرئيس السابق صدام حسين في 2 أغسطس/ آب 1990 ونجح العراق بالفعل في احتلال الكويت، واعتبرها إحدى محافظات العراق، إلا أن تحالفا دوليا قادته الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت فيه جيوش عربية، تمكن من طرد الجيش العراقي من الكويت في 6 مارس/ آذار 1991.
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أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم

العراق يسدد الشريحة الأخيرة من مبالغ تعويضات "غزو الكويت"

15:56 GMT 21.12.2021
© AP Photo / Anonymousغزو الكويت
غزو الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Anonymous
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استكمل العراق دفع مبالغ التعويضات المخصصة لدولة الكويت عن خسائر الغزو عام 1990، بقيمة 44 مليون دولار أمريكي.
القاهرة - سبوتنيك. وصرح البنك المركزي العراقي: "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية البالغة 44 مليون دولار أمريكي، من تعويضات دولة الكويت، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات."
وقال بيان البنك اليوم الثلاثاء: "من المأمول أن يسهم إنهاء دفع التعويضات في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي.".
ودفع العراق حوالي 52 مليار دولار لتعويض الدمار الذي تسبب به غزوه للكويت في البنى التحتية الكويتية والخسائر التي تسبب بها لمواطنين كويتيين وأجانب.
بدأ الغزو العراقي لاحتلال الكويت بأمر من الرئيس السابق صدام حسين في 2 أغسطس/ آب 1990 ونجح العراق بالفعل في احتلال الكويت، واعتبرها إحدى محافظات العراق، إلا أن تحالفا دوليا قادته الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت فيه جيوش عربية، تمكن من طرد الجيش العراقي من الكويت في 6 مارس/ آذار 1991.
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