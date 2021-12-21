تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
محكمة بريطانية تصدر حكما على محمد بن راشد لصالح زوجته السابقة
https://arabic.sputniknews.com/20211221/بانتسير-تسقط-أكثر-من-40-طائرة-مسيرة-تركية-في-سوريا-1054400690.html
"بانتسير" تسقط أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية في سوريا
"بانتسير" تسقط أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية في سوريا
أظهرت أنظمة الصواريخ والمدافع "بانتسير" الروسية الصنع، والموجودة في خدمة القوات السورية، كفاءة عالية في ضرب الطائرات المسيرة. منذ بداية الحملة، دمرت أكثر من 40... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T10:06+0000
2021-12-21T10:06+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104202/74/1042027488_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f51b0f45139536433d37840fdf57f64.jpg
أفاد اللواء ألكسندر نوفيكوف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، بأن منظومات "بانتسير-إس1" الروسية دمرت أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية ثقيلة وطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار".كما أظهر البث التلفزيوني إسقاط طائرة بيرقدار المسيرة في محافظة إدلب، والتي دخلت بشكل غير مصرح به منطقة القوات السورية.وفي الوقت نفسه، أشار رئيس دائرة البناء والتطوير لاستخدام الطائرات المسيرة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إلى سيطرة قوات الدفاع الجوي السورية وأنظمة الدفاع الجوي على المجال الجوي وتعقب تحليق الطائرات المسيرة التركية انطلاقا من لحظة الإقلاع وحتى الهبوط.وتذكر أنه منذ الحملة، زودت روسيا سوريا بـ 36 صاروخًا مضادًا للطائرات ومنظومة "بانتسير-إس1". يركز معظمها على حماية المجال الجوي لدمشق والمناطق المحيطة بها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104202/74/1042027488_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_179f8839d490607ef186f7a3118401fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

"بانتسير" تسقط أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية في سوريا

10:06 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصوربانتسير-إس إم
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أظهرت أنظمة الصواريخ والمدافع "بانتسير" الروسية الصنع، والموجودة في خدمة القوات السورية، كفاءة عالية في ضرب الطائرات المسيرة. منذ بداية الحملة، دمرت أكثر من 40 طائرة تركية مسيرة من مختلف الأنواع.
أفاد اللواء ألكسندر نوفيكوف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، بأن منظومات "بانتسير-إس1" الروسية دمرت أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية ثقيلة وطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار".
كما أظهر البث التلفزيوني إسقاط طائرة بيرقدار المسيرة في محافظة إدلب، والتي دخلت بشكل غير مصرح به منطقة القوات السورية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس دائرة البناء والتطوير لاستخدام الطائرات المسيرة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إلى سيطرة قوات الدفاع الجوي السورية وأنظمة الدفاع الجوي على المجال الجوي وتعقب تحليق الطائرات المسيرة التركية انطلاقا من لحظة الإقلاع وحتى الهبوط.
وتذكر أنه منذ الحملة، زودت روسيا سوريا بـ 36 صاروخًا مضادًا للطائرات ومنظومة "بانتسير-إس1". يركز معظمها على حماية المجال الجوي لدمشق والمناطق المحيطة بها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:05 GMTوزارة الصحة السعوية تنشر صورة أول طفل يتلقى لقاح كورونا في المملكة
11:03 GMTمسؤول بـ"المركزي الأوروبي": التضخم المرتفع باق معنا لفترة أطول
11:01 GMTالسر الذي قلب موازين الحرب... 3 دول إحداها عربية أنقذت آبي أحمد بسلاح خطير
10:56 GMTملكة بريطانيا تلغي رحلتها السنوية الخاصة بالكريسماس مع ارتفاع إصابات كورونا
10:52 GMTحريق هائل في ميناء تونسي
10:50 GMTشهود عيان لـ"سبوتنيك": إغلاق العديد من الطرق في منطقتي عين زارة وقصر بن غشير الليبيتين
10:48 GMTماكرون يطمح لاعتماد الفرنسية بدل الإنجليزية كلغة رسمية للاتحاد الأوروبي
10:47 GMTمحكمة بريطانية تصدر حكما على محمد بن راشد لصالح زوجته السابقة
10:40 GMTهل يمكن التبرع بالدم بعد تلقي لقاح كورونا؟
10:26 GMTالعاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا
10:26 GMTلأول مرة... بندقية روسية جديدة تتيح لمستخدميها اختيار العيار المناسب... صور
10:23 GMTنادية الجندي تهدد باللجوء للقضاء وتصف شائعة متداولة عنها منذ سنوات بـ"السخيفة"
10:15 GMT بوتين يشارك في مراسم تسليم غواصتين نوويتين للبحرية
10:11 GMTالأردن: نحتاج 11 مليار متر مكعب من الماء سنويا حتى نكون مكتفيين ذاتيا في إنتاج غذائنا
10:08 GMTالسعودية تعلن بدء إعطاء جرعة لقاحات فيروس كورونا الأولى للأطفال من عمر 5-11 عاما
10:06 GMT"بانتسير" تسقط أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية في سوريا
10:03 GMTحاكم مصرف لبنان يحدد عدد المليارات التي يمكنها تحريك الاقتصاد واستعادة الثقة
09:59 GMTضجة في مدينة إسرائيلية بعد اكتشاف جزء من صاروخ على سطح مبنى
09:57 GMTالتحالف العربي يقصف 6 مواقع في مطار صنعاء
09:54 GMT‏"أمازون" تلغي قرار منع استخدام الهواتف الذكية داخل مخازنها "حتى إشعار آخر"‏