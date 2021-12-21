"بانتسير" تسقط أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية في سوريا

أفاد اللواء ألكسندر نوفيكوف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، بأن منظومات "بانتسير-إس1" الروسية دمرت أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية ثقيلة وطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار".كما أظهر البث التلفزيوني إسقاط طائرة بيرقدار المسيرة في محافظة إدلب، والتي دخلت بشكل غير مصرح به منطقة القوات السورية.وفي الوقت نفسه، أشار رئيس دائرة البناء والتطوير لاستخدام الطائرات المسيرة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إلى سيطرة قوات الدفاع الجوي السورية وأنظمة الدفاع الجوي على المجال الجوي وتعقب تحليق الطائرات المسيرة التركية انطلاقا من لحظة الإقلاع وحتى الهبوط.وتذكر أنه منذ الحملة، زودت روسيا سوريا بـ 36 صاروخًا مضادًا للطائرات ومنظومة "بانتسير-إس1". يركز معظمها على حماية المجال الجوي لدمشق والمناطق المحيطة بها.
كما أظهر البث التلفزيوني إسقاط طائرة بيرقدار المسيرة في محافظة إدلب، والتي دخلت بشكل غير مصرح به منطقة القوات السورية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس دائرة البناء والتطوير لاستخدام الطائرات المسيرة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إلى سيطرة قوات الدفاع الجوي السورية وأنظمة الدفاع الجوي على المجال الجوي وتعقب تحليق الطائرات المسيرة التركية انطلاقا من لحظة الإقلاع وحتى الهبوط.
وتذكر أنه منذ الحملة، زودت روسيا سوريا بـ 36 صاروخًا مضادًا للطائرات ومنظومة "بانتسير-إس1". يركز معظمها على حماية المجال الجوي لدمشق والمناطق المحيطة بها.