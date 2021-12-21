بعد استهداف طائرات التحالف له... صنعاء بلا مطار

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم التحالف قوله، إن "ضربات جوية دقيقة ومحدودة وجهت لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء الدولي"، وأن "العملية جاءت استجابة للتهديد واستخدام مرافق المطار لإطلاق الهجمات العابرة للحدود"، حسب تعبيره.الخبير في الشأن اليمني، ياسين التميمي، قال لـ "بانوراما": التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
تناقش الحلقة أسباب استهداف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مطار صنعاء الدولي بضربات دقيقة ومحدودة وإسقاط حمايته.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم التحالف قوله، إن "ضربات جوية دقيقة ومحدودة وجهت لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء الدولي"، وأن "العملية جاءت استجابة للتهديد واستخدام مرافق المطار لإطلاق الهجمات العابرة للحدود"، حسب تعبيره.
الخبير في الشأن اليمني، ياسين التميمي، قال لـ "بانوراما":
"إن الاستهداف يعيد اليمن إلى أجواء بداية إطلاق عملية "عاصفة الحزم"، وأن الضربة ستؤدي إلى مرحلة جديدة من الحرب، ستشهد تغيرات في قواعد الاشتباك التي كان معمولاً بها".