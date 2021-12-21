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https://arabic.sputniknews.com/20211221/تركيا-تعلن-تعليق-حركة-السفن-في-مضيق-البوسفور-1054409523.html
تركيا تعلن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور
تركيا تعلن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور
أعلنت وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، اليوم الثلاثاء، تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور، إثر سقوط مرساة سفينة تنقل زيت عباد الشمس. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:08+0000
2021-12-21T13:08+0000
2021-12-21T13:08+0000
تركيا
مضيق البوسفور
توقف حركة الملاحة
إسطنبول
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وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، أن مرساة السفينة التي تحمل اسم "USICHEM" سقطت قبالة منطقة "أناضولو كاواغي" في إسطنبول.وأضافت أن 3 زوارق قطر وقارب إنقاذ سريع يشاركون بالتنسيق مع مركز خدمات مرور السفن في إسطنبول في توجيه السفينة، بعد تعليق حركة السفن في المضيق.تعتبر حركة السفن في مضيق البوسفور الذي يفصل بين إسطنبول الأوروبية وإسطنبول الآسيوية، واحدة من أهم نقاط الملاحة البحرية في العالم، وفي العام الماضي مرت خلال المضيق أكثر من 38 ألف سفينة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تركيا, مضيق البوسفور, توقف حركة الملاحة, إسطنبول
تركيا تعلن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور
أعلنت وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، اليوم الثلاثاء، تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور، إثر سقوط مرساة سفينة تنقل زيت عباد الشمس.
وأوضحت الوزارة في
بيان
نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، أن مرساة السفينة التي تحمل اسم "USICHEM" سقطت قبالة منطقة "أناضولو كاواغي" في إسطنبول.
وأضافت أن 3 زوارق قطر وقارب إنقاذ سريع يشاركون بالتنسيق مع مركز خدمات مرور السفن في إسطنبول في توجيه السفينة، بعد تعليق حركة السفن في المضيق.
تعتبر حركة السفن في
مضيق البوسفور
الذي يفصل بين إسطنبول الأوروبية وإسطنبول الآسيوية، واحدة من أهم نقاط الملاحة البحرية في العالم، وفي العام الماضي مرت خلال المضيق أكثر من 38 ألف سفينة.