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https://arabic.sputniknews.com/20211221/رئيس-الوفد-السوري-المشارك-في-محادثات-أستانا-نستمر-بالعمل-لإعادة-إعمار-ما-دمره-الإرهاب-1054392975.html
رئيس الوفد السوري المشارك في محادثات أستانا: نستمر بالعمل لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب
رئيس الوفد السوري المشارك في محادثات أستانا: نستمر بالعمل لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب
تحدث رئيس الوفد السوري المشارك في محادثات أستانا الخاصة بالوضع في سوريا، معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن سوسان، عن لقائه مع الوفد الروسي، قائلا... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T05:10+0000
2021-12-21T05:12+0000
العالم العربي
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وحول الوضع الحالي في سوريا بشكل عام، قال سوسان: "لقد تحققت الكثير من الإنجازات على صعيد مكافحة الإرهاب ونستمر في تعزيز المصالحات الوطنية لتوطيد عملية الاستقرار في سوريا".وأضاف أن "البلاد تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، نتيجة للحرب الظالمة على سوريا والعقوبات المفروضة".وتابع قائلا، إنه تم تحقيق شيء كبير جدا على الصعيد الميداني، و"سنستمر بالعمل لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وعودة السوريين إلى وطنهم ووضع حد للاستغلال الرخيص لمعاناتهم من أجل استخدام أجندات دول معادية لسوريا".واختتم بالقول: "محادثات أستانا حققت الكثير من الإنجازات وكان يمكن أن تحقق المزيد لو التزم نظام أردوغان بتعهداته مع الجانب الروسي حول الوضع في سوريا".وشكر رئيس الوفد السوري المشارك، أيمن سوسان، كازاخستان حكومة وشعبا على استضافة هذه المحادثات.
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العالم العربي

رئيس الوفد السوري المشارك في محادثات أستانا: نستمر بالعمل لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب

05:10 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 05:12 GMT 21.12.2021)
© Sputnik . Mohammad Damourمعاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في دمشق، سوريا 12 نوفمبر 2020
معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في دمشق، سوريا 12 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damour
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تحدث رئيس الوفد السوري المشارك في محادثات أستانا الخاصة بالوضع في سوريا، معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن سوسان، عن لقائه مع الوفد الروسي، قائلا: "ناقشنا مع الوفد الروسي النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الـ 17 لمجموعة أستانا، وعرضنا تطورات الأوضاع في سوريا والأثر التدميري للسياسات الأمريكية والتركية".
وحول الوضع الحالي في سوريا بشكل عام، قال سوسان: "لقد تحققت الكثير من الإنجازات على صعيد مكافحة الإرهاب ونستمر في تعزيز المصالحات الوطنية لتوطيد عملية الاستقرار في سوريا".
وأضاف أن "البلاد تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، نتيجة للحرب الظالمة على سوريا والعقوبات المفروضة".
وتابع قائلا، إنه تم تحقيق شيء كبير جدا على الصعيد الميداني، و"سنستمر بالعمل لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وعودة السوريين إلى وطنهم ووضع حد للاستغلال الرخيص لمعاناتهم من أجل استخدام أجندات دول معادية لسوريا".
واختتم بالقول: "محادثات أستانا حققت الكثير من الإنجازات وكان يمكن أن تحقق المزيد لو التزم نظام أردوغان بتعهداته مع الجانب الروسي حول الوضع في سوريا".
وشكر رئيس الوفد السوري المشارك، أيمن سوسان، كازاخستان حكومة وشعبا على استضافة هذه المحادثات.
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