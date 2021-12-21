شنقريحة: نعول على الإعلام في التصدي للمخططات المعادية لأمن واستقرار الجزائر

ودعا شنقريحة في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى تحت عنوان "الحملات الإعلامية المعادية واستراتيجية التصدي والمجابهة" في الجزائر العاصمة. إلى ضرورة تجنيد كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع الإعلام، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية.وقال الفريق شنقريحة في كلمته: "إن تعزيز وحدتنا الوطنية، ورص جبهتنا الداخلية، إلى جانب المحافظة على ديناميكية التطوير والتنمية، التي باشرتها الجزائر الجديدة، وبلوغ الأهداف المسطّرة، يستدعي تجنّد كل قطاعات الدولة دون استثناء، وفي مقدمتها قطاع الإعلام"، مؤكدا أنه يعول على قطاع الإعلام كثيرا في هذه المرحلة للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.
حث رئيس الأركان الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، قطاع الإعلام على التصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.
ودعا شنقريحة في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى تحت عنوان "الحملات الإعلامية المعادية واستراتيجية التصدي والمجابهة" في الجزائر العاصمة. إلى ضرورة تجنيد كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع الإعلام، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية.
وقال الفريق شنقريحة في كلمته: "إن تعزيز وحدتنا الوطنية، ورص جبهتنا الداخلية، إلى جانب المحافظة على ديناميكية التطوير والتنمية، التي باشرتها الجزائر الجديدة، وبلوغ الأهداف المسطّرة، يستدعي تجنّد كل قطاعات الدولة دون استثناء، وفي مقدمتها قطاع الإعلام"، مؤكدا أنه يعول على قطاع الإعلام كثيرا في هذه المرحلة للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.