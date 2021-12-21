شهود عيان لـ"سبوتنيك": إغلاق العديد من الطرق في منطقتي عين زارة وقصر بن غشير الليبيتين

وبحسب شهود العيان من المناطق التي شهدت الإغلاقات، فإن القوات الأمنية المنتشرة أقامت العديد من الحواجز والتمركزات وعمليات تفتيش للسيارات.جدير بالذكر أن الأوضاع في ليبيا تشهد توترات بسبب الخلافات السياسية، للدرجة التي أعلنت فيها أمس مؤسسة النفط الليبية أن بعضا من حرس المنشآت النفطية قد أوقفوا الإنتاج في بعض حقول النفط وهي "الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة".وحسب بيان المؤسسة، فإن هذا التوقف يعني "فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم"، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤكد استمرار "إهدار ثروات البلاد، وإفقار الشعب الليبي".
قال شهود عيان لـ"سبوتنيك" إن العديد من الطرق تم إغلاقها في منطقتي عين زارة وقصر بن غشير جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.
وبحسب شهود العيان من المناطق التي شهدت الإغلاقات، فإن القوات الأمنية المنتشرة أقامت العديد من الحواجز والتمركزات وعمليات تفتيش للسيارات.
وأكد شهود العيان عدم وقوع أي اشتباكات حتى الآن بين أي أطراف مسلحة في تلك المناطق.
جدير بالذكر أن الأوضاع في ليبيا تشهد توترات بسبب الخلافات السياسية، للدرجة التي أعلنت فيها أمس مؤسسة النفط الليبية أن بعضا من حرس المنشآت النفطية قد أوقفوا الإنتاج في بعض حقول النفط وهي "الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة".
وحسب بيان المؤسسة، فإن هذا التوقف يعني "فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم"، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤكد استمرار "إهدار ثروات البلاد، وإفقار الشعب الليبي".