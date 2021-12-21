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شويغو يتحدث عن خطط إعادة تسليح القوات الروسية
شويغو يتحدث عن خطط إعادة تسليح القوات الروسية
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز القوات ذات الأغراض العامة للقوات المسلحة سيستمر العام المقبل، ومن المقرر أن يتم تسليم أكثر من ألف... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:02+0000
2021-12-21T13:02+0000
رصد عسكري
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وقال شويغو في اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "المهام ذات الأولوية لعام 2022 ... تزويد القوات البرية والقوات المحمولة جواً والقوات الساحلية التابعة للبحرية بأكثر من ألف وسيلة حديثة من الأسلحة المدرعة والمدفعية. وتزويد القوات الجوية والبحرية بـ 257 طائرة جديدة وحديثة، و5 أفواج من نظام الصواريخ إس -400 "تريومف"".وأضاف شويغو أنه من المخطط أن تستلم البحرية في العام المقبل "خمس غواصات و 11 سفينة وثلاثة زوارق قتالية وبنظامين صاروخيين ساحليين".بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى البحرية الروسية في عام 2022 غواصة جديدة تعمل بالطاقة النووية من مشروع "بوريي-أ" "غينيراليسيموس سوفوروف".
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رصد عسكري

شويغو يتحدث عن خطط إعادة تسليح القوات الروسية

13:02 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز القوات ذات الأغراض العامة للقوات المسلحة سيستمر العام المقبل، ومن المقرر أن يتم تسليم أكثر من ألف قطعة من المعدات، بما في ذلك خمس أفواج من نظام "إس-400" للدفاع الجوي.
وقال شويغو في اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "المهام ذات الأولوية لعام 2022 ... تزويد القوات البرية والقوات المحمولة جواً والقوات الساحلية التابعة للبحرية بأكثر من ألف وسيلة حديثة من الأسلحة المدرعة والمدفعية. وتزويد القوات الجوية والبحرية بـ 257 طائرة جديدة وحديثة، و5 أفواج من نظام الصواريخ إس -400 "تريومف"".
وأضاف شويغو أنه من المخطط أن تستلم البحرية في العام المقبل "خمس غواصات و 11 سفينة وثلاثة زوارق قتالية وبنظامين صاروخيين ساحليين".
بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى البحرية الروسية في عام 2022 غواصة جديدة تعمل بالطاقة النووية من مشروع "بوريي-أ" "غينيراليسيموس سوفوروف".
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