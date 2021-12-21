https://arabic.sputniknews.com/20211221/مبعوث-الرئيس-الروسي-إلى-سوريا-يتحدث-عن-الجولة-ال17-من-محادثات-أستانا-1054392411.html

مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا يتحدث عن الجولة ال17 من محادثات أستانا

مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا يتحدث عن الجولة ال17 من محادثات أستانا

تحدث مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في لقاء مع الصحفيين عن الجولة ال17 من محادثات أستانا الخاصة بالشأن السوري. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T04:27+0000

2021-12-21T04:27+0000

2021-12-21T04:27+0000

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وقال نفتتح اليوم الاجتماع الدولي السابع عشر القادم بشأن سوريا. كما تعلمون، وصل بالفعل ممثلو جميع الوفود إلى نور سلطان. اليوم لدينا جدول أعمال مزدحم إلى حد ما. سنناقش القضايا التي تهم مختلف جوانب التسوية السورية.وكما تعلمون في كانون الثاني سيصبح 5 سنوات منذ انطلاق هذه المباحثات بشأن سوريا، ونرى بأنها مازالت تحافظ على دوره في تحقيق الأمن على الأرض.، وهنا في نورسلطان بمشاركة وفود من تركيا و إيران وسوريا والعراق ولبنان والأردن سنناقش كل تلك القضايا التي ستتيح لنا المضي قدما على طريق التسوية السورية. بادئ ذي بدء، سننظر في الوضع الحالي على الأرض، وما يمكننا القيام به من حيث الحفاظ على وتيرة ثابتة لاستقرار الوضع.وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق من أن التنظيمات الإرهابية أصبحت أكثر نشاطًا مؤخرًا، ليس فقط في شمال سوريا، ولكن أيضًا عمليًا في جميع أنحاء البلاد. لذلك، نعتقد أن نناقش بتفصيل كبير خيارات تصعيد التصدي للتنظيمات الإرهابية، وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية. أعتقد أنه سويًا فقط يمكننا مقاومة هذا الشر"."بالطبع، سننظر في موضوع تهيئة الظروف لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. ويبدو أن هذه المسألة تبرز في المقدمة، مع الأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، قرار مجلس الأمن 2585 الذي اعتمد في تموز / يوليو من هذا العام".لقد قرأنا بعناية تقرير ديسمبر للأمين العام للأمم المتحدة، السيد غوتيريس. ظاهريًا ، بالطبع ، كل شيء يبدو رائعًا جدًا. لقد أصبح المجتمع الدولي منخرطا بنشاط في تقديم الدعم للشعب السوري. يظهر المانحون الدوليون استعدادهم للمساعدة في المشاريع.. ولكن إذا نظرنا عن كثب ، لم يتم عمل الكثير خلال الأشهر الستة الماضية ، كما نرغب. لذلك ، نحن نذهب في اجتماعاتنا لمناقشة الوضع المتطور من حيث تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا وتحديد سبل تكثيف هذا العمل مع المجتمع الدولي.

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