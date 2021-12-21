تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
وكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
https://arabic.sputniknews.com/20211221/مصر-تفرض-رسوم-مكافحة-إغراق-على-الواردات-التركية-1054426599.html
مصر تفرض رسوم "مكافحة إغراق" على الواردات التركية
مصر تفرض رسوم "مكافحة إغراق" على الواردات التركية
أعلنت مصر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات التركية التي تندرج تحت بنود محددة من التعريفة الجمركية المنسقة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T20:12+0000
2021-12-21T20:13+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050212172_0:414:2905:2048_1920x0_80_0_0_c03ec30decadfdd9f0505eaefca8ede4.jpg
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قررت فرض تلك الرسوم على الواردات من قطاعات "يو بي في سي" ذات منشأ تركي.ولفتت إلى أن هذا القرار سيتم العمل به لمدة 5 أعوام اعتبارا من تاريخ نشره بصحيفة "الوقائع" المصرية.وقال مساعد وزيرة التجارة للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني، إن القرار صدر بناء على توصية من لجنة استشارية متخصصة وبناء على دراسة شكوى الصناعة المحلية.وتابع: "تم إصدار القرار بعد موافقة وزير التجارة والصناعة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات التركية من هذه الأصناف".وأوضح مساعد وزيرة التجارة للشؤون الاقتصادية أن تحليل البيانات توصل كشف أن الواردات من هذا المنتج ترد بأسعار بهامش إغراق يؤكد توافر العلاقة السببية بينها وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية في مصر.
https://arabic.sputniknews.com/20211019/خبراء-يتوقعون-انهيارا-أعمق-لليرة-التركية-وفقدان-الأتراك-للثقة-1050481467.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050212172_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6060b8eaf72ebbbc1c6af0cbff8cda28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر تفرض رسوم "مكافحة إغراق" على الواردات التركية

20:12 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 20:13 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
أعلنت مصر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات التركية التي تندرج تحت بنود محددة من التعريفة الجمركية المنسقة.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قررت فرض تلك الرسوم على الواردات من قطاعات "يو بي في سي" ذات منشأ تركي.
ولفتت إلى أن هذا القرار سيتم العمل به لمدة 5 أعوام اعتبارا من تاريخ نشره بصحيفة "الوقائع" المصرية.
وقال مساعد وزيرة التجارة للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني، إن القرار صدر بناء على توصية من لجنة استشارية متخصصة وبناء على دراسة شكوى الصناعة المحلية.
وتابع: "تم إصدار القرار بعد موافقة وزير التجارة والصناعة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات التركية من هذه الأصناف".
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2021
خبراء يتوقعون انهيارا أعمق لليرة التركية وفقدان الأتراك للثقة
19 أكتوبر, 19:27 GMT
وأوضح مساعد وزيرة التجارة للشؤون الاقتصادية أن تحليل البيانات توصل كشف أن الواردات من هذا المنتج ترد بأسعار بهامش إغراق يؤكد توافر العلاقة السببية بينها وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية في مصر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:17 GMTمركز التنبؤ بالفيضان المصري يتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق
20:12 GMTمصر تفرض رسوم "مكافحة إغراق" على الواردات التركية
20:05 GMTمقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
19:58 GMTإسرائيل تبيع بريطانيا معدات رؤية ليلية متطورة
19:50 GMTوكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
19:49 GMTبايدن يستقبل كلبا جديدا في البيت الأبيض وينتظر قطة... فيديو
19:42 GMT335 مليون دولار... ما أهمية الدعم المالي المقدم من صندوق النقد للأردن؟
19:30 GMTمقتل مدنيين بينهم نساء بقصف تركي عنيف على ريف الحسكة شرقي سوريا... صور
19:20 GMTألمانيا... تشديد الإجراءات للحد من تفشي "أوميكرون" عقب أعياد الميلاد
19:08 GMTكيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟
18:55 GMTالغموض يحيط بالمشهد في السودان بعد إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم
18:49 GMT"كاف": بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب
18:45 GMTإصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
18:38 GMTهل يتجه الرئيس التونسي نحو اعتماد نظام الحكم القاعدي؟
18:33 GMTما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
18:31 GMTبيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
18:23 GMTميريام فارس تحسم حقيقة الخلاف مع شيرين عبد الوهاب
18:20 GMTغوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
18:14 GMTالخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
18:07 GMTزيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف