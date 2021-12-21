ميريام فارس تحسم حقيقة الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

وأفاد الموقع الإلكتروني في الفن، مساء اليوم الثلاثاء، بأن برنامج The Insider بالعربي قد أجرى مقابلة مع ميريام فارس، نفت خلاله وجود مشاكل بينها وبين شيرين عبد الوهاب، مؤكدة ما في بينها وبين الفنانة المصرية أي مشكلة.وأوضحت الفنانة اللبنانية أن شيرين في مرحلة زمنية حساسة وتحتاج إلى الدعم، وأن ميريام فارس أول الداعمين للفناة المصرية نفسها، مشيرة إلى أن "شيرين بحياتها ما زعلت حد، وما حكيت كلمة غلط عن حد".وشددت فارس على أنها سبق وأجرت مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، أيضا، بهدف التعبير عن حبها لشيرين ودعمها لها.
حسمت المطربة اللبنانية ميريام فارس، اليوم الثلاثاء، حقيقة الخلاف مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.
وأفاد الموقع الإلكتروني في الفن، مساء اليوم الثلاثاء، بأن برنامج The Insider بالعربي قد أجرى مقابلة مع ميريام فارس، نفت خلاله وجود مشاكل بينها وبين شيرين عبد الوهاب، مؤكدة ما في بينها وبين الفنانة المصرية أي مشكلة.
وأوضحت الفنانة اللبنانية أن شيرين في مرحلة زمنية حساسة وتحتاج إلى الدعم، وأن ميريام فارس أول الداعمين للفناة المصرية نفسها، مشيرة إلى أن "شيرين بحياتها ما زعلت حد، وما حكيت كلمة غلط عن حد".
وشددت فارس على أنها سبق وأجرت مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، أيضا، بهدف التعبير عن حبها لشيرين ودعمها لها.