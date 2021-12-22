https://arabic.sputniknews.com/20211222/احتمال-تأجيل-الانتخابات-الليبية-لخمسة-أو-ستة-أشهر-1054452437.html

احتمال تأجيل الانتخابات الليبية لخمسة أو ستة أشهر

احتمال تأجيل الانتخابات الليبية لخمسة أو ستة أشهر

قال الصحفي الليبي أحمد الخميسي، إن إعلان عدم إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر دفع مرشحي الرئاسة للضغط من أجل إجراء الانتخابات في موعدها. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

ليبيا

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وأضاف الخميسي لـ"راديو سبوتنيك" أن "الوضع القائل بأن الحكومة الحالية تعتبر منتهية الصلاحية مع عدم التمديد لها كذلك حث المرشحين على أن يطالبوا بالضغط المحلي والدولي عبر بيانات خرجت عنهم رغم أن المفوضية أكدت أن الانتخابات لن تتم في موعدها وسوف تؤجل ثلاثة أشهر أو ربما ستة أشهر فالمعلومة غير مؤكدة كما أن هناك جلسة لمجلس النواب في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول بخصوص الانتخابات".وتابع الخميسي: وأصدر مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، بيانا موحدا عقب الاجتماع الذي ضمهم في مدينة بنغازي، اتفقوا فيه على إعلاء المصلحة الوطنية. وقال المترشح فتحي باشاغا عند تلاوته البيان إن المجتمعين اتفقوا على عدة نقاط، أهمها: أن تكون المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، وأن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه. كما اتفق المترشحون على استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار مبادرتهم من أجل جمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين "وفق نص البيان". وضم الاجتماع نخبة من المترشحين، أبرزهم، القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/المفوضية-الوطنية-العليا-للانتخابات-في-ليبيا-تقترح-تأجيل-الجولة-الأولى-إلى-24-يناير-1054439768.html

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العالم العربي, ليبيا