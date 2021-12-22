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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر إلى 60 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر إلى 60 قتيلا
أعلنت سلطات مدغشقر، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق سفينة قبالة سواحل البلاد إلى 60 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T09:40+0000
2021-12-22T09:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر إن 64 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الحادث.ونقلت البوابة الإلكترونية المحلية "أم جي"، عن قوات الدرك أنه تم العثور، صباح اليوم، على 24 جثة، كما تم الإبلاغ عن حوالي عشرين آخرين مفقودين. ولا تزال عملية الإغاثة مستمرة، وتشارك فيها وحدات قوات الدرك والقوات البحرية وسكان محليون.وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن سلطات مدغشقر، بوقت سابق، بأن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا مصرعهم، ونحو 60 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق سفينة قبالة سواحل البلاد.يذكر أن إدارة الموانئ أعلنت في وقت سابق، أنه كان على متن السفينة المنكوبة 130 راكبا، تم إنقاذ 45 منهم، مشيرة إلى أن السفينة الخشبية لم تكن لديها رخصة ضرورية لنقل الركاب.ووقع الحادث يوم الاثنين الماضي، وبحسب المعطيات فقد حدث عطل في المحرك، بعد ذلك انحرفت السفينة واصطدمت بالشعاب المرجانية، وكانت السفينة تبحر من مدينة أنتانامبي باتجاه ميناء سوانييرانا إيفونغو، على بعد حوالي 75 كيلومترا إلى الجنوب.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر إلى 60 قتيلا

09:40 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورسفينة في المحيط
سفينة في المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت سلطات مدغشقر، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق سفينة قبالة سواحل البلاد إلى 60 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر إن 64 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الحادث.
ونقلت البوابة الإلكترونية المحلية "أم جي"، عن قوات الدرك أنه تم العثور، صباح اليوم، على 24 جثة، كما تم الإبلاغ عن حوالي عشرين آخرين مفقودين. ولا تزال عملية الإغاثة مستمرة، وتشارك فيها وحدات قوات الدرك والقوات البحرية وسكان محليون.
وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن سلطات مدغشقر، بوقت سابق، بأن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا مصرعهم، ونحو 60 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق سفينة قبالة سواحل البلاد.
يذكر أن إدارة الموانئ أعلنت في وقت سابق، أنه كان على متن السفينة المنكوبة 130 راكبا، تم إنقاذ 45 منهم، مشيرة إلى أن السفينة الخشبية لم تكن لديها رخصة ضرورية لنقل الركاب.
ووقع الحادث يوم الاثنين الماضي، وبحسب المعطيات فقد حدث عطل في المحرك، بعد ذلك انحرفت السفينة واصطدمت بالشعاب المرجانية، وكانت السفينة تبحر من مدينة أنتانامبي باتجاه ميناء سوانييرانا إيفونغو، على بعد حوالي 75 كيلومترا إلى الجنوب.
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