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https://arabic.sputniknews.com/20211222/الإدارة-الروحية-لمسلمي-داغستان-تحدد-موقفها-من-حكم-الطلاق-عبر-الرسائل-النصية-1054451456.html
الإدارة الروحية لمسلمي داغستان تحدد موقفها من حكم الطلاق عبر الرسائل النصية
الإدارة الروحية لمسلمي داغستان تحدد موقفها من حكم الطلاق عبر الرسائل النصية
قال رئيس قسم التعليم في مفتية داغستان دانيال أوميلوف، إنه لا يمكن فسخ عقد الزواج الإسلامي بمجرد كتابة الكلمات في الرسائل النصية، فمن أجل الطلاق يجب تأكيد ما تم... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T14:02+0000
2021-12-22T14:02+0000
روسيا
مجتمع
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وأضاف أوميلوف "الشرط المهم لفسخ النكاح (زواج المسلمين) هو أن على الرجل أن ينطق بالكلام عن قراره بتطليق زوجته. وإذا كتب رسالة نصية قصيرة، فلا يزال يتعين عليه تأكيد ما كتبه"، وفقا لـ "وكالة الأنباء الفيدرالية".وشدد أوميلوف على ضرورة دور رجال الدين في توجيه النصائح إلى الزوجين وحثهم على عدم التسرع بالطلاق خصوصا في حالات الغضب.يذكر أن الطلاق أمر شاق على النفس وإن كان حلًّا وحيدًا في بعض الحالات، وما يزيد الأمور صعوبة تعقيد إجراءاته والدخول في موجة كبيرة من جلسات المحاكم والكثير من الأخذ والرد.
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روسيا, مجتمع

الإدارة الروحية لمسلمي داغستان تحدد موقفها من حكم الطلاق عبر الرسائل النصية

14:02 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Кирилл Каллиников / الذهاب إلى بنك الصورهاتف نقال - موبايل - موسكو
هاتف نقال - موبايل - موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Кирилл Каллиников
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قال رئيس قسم التعليم في مفتية داغستان دانيال أوميلوف، إنه لا يمكن فسخ عقد الزواج الإسلامي بمجرد كتابة الكلمات في الرسائل النصية، فمن أجل الطلاق يجب تأكيد ما تم كتابته شفهيا.
وأضاف أوميلوف "الشرط المهم لفسخ النكاح (زواج المسلمين) هو أن على الرجل أن ينطق بالكلام عن قراره بتطليق زوجته. وإذا كتب رسالة نصية قصيرة، فلا يزال يتعين عليه تأكيد ما كتبه"، وفقا لـ "وكالة الأنباء الفيدرالية".
وشدد أوميلوف على ضرورة دور رجال الدين في توجيه النصائح إلى الزوجين وحثهم على عدم التسرع بالطلاق خصوصا في حالات الغضب.
يذكر أن الطلاق أمر شاق على النفس وإن كان حلًّا وحيدًا في بعض الحالات، وما يزيد الأمور صعوبة تعقيد إجراءاته والدخول في موجة كبيرة من جلسات المحاكم والكثير من الأخذ والرد.
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