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"الثالث والأخير خلال هذا العام"... الكعبة تشهد حدثا فلكيا غدا
"الثالث والأخير خلال هذا العام"... الكعبة تشهد حدثا فلكيا غدا
أعلنت المملكة العربية السعودية، أن الكعبة الشريفة ستشهد فجر غد الخميس 23 ديسمبر/ كانون الأول، حدث هو الثالث والأخير خلال هذا العام 2021. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T08:31+0000
2021-12-22T08:31+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأوضح رئيس الجمعية الفلكية في جدة ماجد أبو زاهرة، في تصريجات مع قناة العربية، إن "سماء مكة المكرمة تشهد فجر غد الخميس، تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة"، مشيرا إلى أنه "التعامد الثالث والأخير خلال هذا العام 2021".وقال أبو زاهرة، إن "ظاهرة التعامد ستحدث عند الساعة 03:23 صباحا قبل ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام"، مشيرا إلى أن "القمر سيكون على ارتفاع 89.54 درجة وقرصه مضاء بنور الشمس بنسبة 87%".وأضاف أن "الزاوية التي تفصل القمر عن الشمس ستكون 137 درجة، ويبعد مسافة 398,794 كيلومترا"، مؤكدا أن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية ومنها القمر، والتي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة.وتابع أنه يمكن بهذه الظاهرة تحديد اتجاه القبلة، لافتا إلى أنها تتم من خلال قيام الشخص بالاتجاه للقمر وجعله أمام ناظره تماماً لحظة التعامد، حينها سيكون متجها للقبلة بالضبط.
https://arabic.sputniknews.com/20211028/فيديو-يفجر-جدلا-واسعا-في-العالم-الإسلامي-هل-هؤلاء-يهود-يطوفون-حول-الكعبة؟-1050562133.html
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أخبار السعودية اليوم

"الثالث والأخير خلال هذا العام"... الكعبة تشهد حدثا فلكيا غدا

08:31 GMT 22.12.2021
© REUTERS / Zohra Bensemra مراسم الحج، الكعبة، مكة، السعودية، أغسطس/ آب 2018
 مراسم الحج، الكعبة، مكة، السعودية، أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Zohra Bensemra
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أعلنت المملكة العربية السعودية، أن الكعبة الشريفة ستشهد فجر غد الخميس 23 ديسمبر/ كانون الأول، حدث هو الثالث والأخير خلال هذا العام 2021.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية في جدة ماجد أبو زاهرة، في تصريجات مع قناة العربية، إن "سماء مكة المكرمة تشهد فجر غد الخميس، تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة"، مشيرا إلى أنه "التعامد الثالث والأخير خلال هذا العام 2021".
الحج، الكعبة، مكة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2021
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وقال أبو زاهرة، إن "ظاهرة التعامد ستحدث عند الساعة 03:23 صباحا قبل ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام"، مشيرا إلى أن "القمر سيكون على ارتفاع 89.54 درجة وقرصه مضاء بنور الشمس بنسبة 87%".
وأضاف أن "الزاوية التي تفصل القمر عن الشمس ستكون 137 درجة، ويبعد مسافة 398,794 كيلومترا"، مؤكدا أن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية ومنها القمر، والتي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة.
وتابع أنه يمكن بهذه الظاهرة تحديد اتجاه القبلة، لافتا إلى أنها تتم من خلال قيام الشخص بالاتجاه للقمر وجعله أمام ناظره تماماً لحظة التعامد، حينها سيكون متجها للقبلة بالضبط.
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