https://arabic.sputniknews.com/20211222/الرئيس-عباس-يطلع-مساعدة-وزير-الخارجية-الأمريكية-على-التطورات-السياسية-1054430953.html

الرئيس عباس يطلع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية على التطورات السياسية

الرئيس عباس يطلع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية على التطورات السياسية

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T00:38+0000

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2021-12-22T00:38+0000

أمريكا

فلسطين

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رام الله - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أطلع الرئيس عباس لمبرت على "آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين".وشدد عباس على "ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية".وأكد الرئيس عباس على أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في نهاية نيسان/أبريل 2014 بدون تحقيق أي نتائج تذكر بعد تسعة أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 أساسا للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.وجرى في أيار/مايو الماضي، وعلى مدى أحد عشر يوما، تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بدأ على خلفية اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.وخلف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والمواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية، وإطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ باتجاه إسرائيل، 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي، فضلا عن تدمير واسع للقطاع.ولاحقا جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية.وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم، دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، حكومة إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية على الفور، بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، ودعا إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين.كما أعرب، وفقا لموقع الأمم المتحدة، عن قلقه المتواصل بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبشكل خاص تدهور الوضع الأمني، وقال وينسلاند:

https://arabic.sputniknews.com/20211011/بعد-رفض-بينيت-قيام-دولة-فلسطينية-هل-ضاع-السلام-على-أساس-حل-الدولتين؟-1050407926.html

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