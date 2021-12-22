https://arabic.sputniknews.com/20211222/الزراعة-في-لبنان-وسبل-تطويرها-وكيف-أثر-الواقع-على-الإنتاج؟--1054451328.html

الزراعة في لبنان وسبل تطويرها... وكيف أثر الواقع على الإنتاج؟

الزراعة في لبنان وسبل تطويرها... وكيف أثر الواقع على الإنتاج؟

أزمات عديدة تواجه قطاع الزراعة في لبنان بعد ما واجهه من تحديات أدت إلى تضرر كبير للمزارعين والإنتاج ما يهدد الأمن الغذائي. وبعد الأزمة الاقتصادية التي يعيشها... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T13:58+0000

2021-12-22T13:58+0000

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الزراعة في لبنان وسبل تطويرها.. وكيف أثر الواقع على الإنتاج؟ الزراعة في لبنان وسبل تطويرها.. وكيف أثر الواقع على الإنتاج؟

وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، الذي يزور مصر هذه الأثناء، يرى أن القطاع الزراعي في البلاد تم إهماله طيلة أربعين عاما، في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة إجراء اتفاقات ومبادرات في المنطقة العربية بما يساهم في تنشيط القطاع الزراعي ورفع كفاءة المنتوج اللبناني، حتى يصل لبنان إلى الاكتفاء الذاتي.بحث الوزير اللبناني في لقائه مع نظيره المصري السيد القصير، عمليات التصدير والاستيراد والتوأمة بين البلدين، فيما يخص القطاعات النباتية والحيوانية، وكذلك التعاون في مجال الإرشاد الزراعي.وقال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، لـ"لقاء سبوتيك" إن زيارته لمصر تأتي "في إطار التعاون الوثيق بين القاهرة وبيروت وتفعيل العمل المشترك".وأوضع الوزير أن هذه الزيارة "في خانة العلاقات المميزة والتي تستهدف ما فيه خير المواطن والمزارع والمستثمر في لبنان ومصر".ولفت إلى أنه "كان هناك بعض العراقيل في العلاقة البينية بين مصر ولبنان وتم عقد اتفاقية مع الجانب المصري وحاولنا تفعيل وتطوير بعض البنود التي لم تكن تستهدفها الاتفاقية السابقة".وذكر أن "النواقص التي يحتاج إليها لبنان كثيرة جدا سواء في الواقع النباتي أو الحيواني"، لافتا إلى أن "الحديث مع وزير الزراعة المصري كان حول آلية وضع خطة مشتركة فيما يخص الإرشاد الزراعي والتتبع الزراعي والتسمين والأدوية وتحسين البذور".وقال الحاج حسن، إن لبنان بحاجة إلى عمل كبير حتى يصل إلى الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي.وشدد على ضرورة توسيع الرقعة الزراعية في لبنان واستدامة العمل الزراعي وتوجيه المزارع من خلال رزنامة زراعية داخلية والأهم هو خلق أسواق منافسة للمنتجات اللبنانية .

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