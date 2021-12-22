السيسي: اللي هيتجوز مش هنعمله بطاقة تموين.. مش قادر تصرف إزاي يعني؟

وقال السيسي، خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، في صعيد البلاد اليوم، إنه لن يتم إصدار بطاقة تموين مرة أخرى لأكثر من فردين، محذرا من الزيادة السكانية.وأكد السيسي أن القيادة السياسية مسئولة عن إنهاء الوضع السيئ التي عانت منه الدولة المصرية، مشددا "احنا مسئولين أمام الله لوضع القواعد التي تساعد الدولة علي النمو".وقال السيسي: "أنا بقول على الأقل تبقى عارف يا مواطن ويا مواطنة، وأنت بتعدي الطفل مش الطفلين، إنت بتحط نفسك في مشكلة، وربنا مقالش نعمل كده في نفسنا".وأضاف: "قلت لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني الدولة تديك بطاقة تموين إنت مش قادر تصرف إزاي يعني.. لأ ده كلام مش مظبوط".وتابع: "دي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس مش موجودة غير في بلدنا إحنا، إن أشتري الحاجة بأقل من تمنها وأخد الخدمة بأقل من تمنها وكمان لما أخلف حد يأكلي عيالي.. ده هنا بس في البلد دي، وعشان كده هي مقدرتش تقوم خلال السنين اللي فاتت، وإحنا مسؤولين أمام الله إننا نحط الإجراءات والقواعد اللي تمكن البلد دي إنها تقوم".
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إدخال تعديلات على إصدار بطاقات التموين في الفترة المقبلة.
وقال السيسي، خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، في صعيد البلاد اليوم، إنه لن يتم إصدار بطاقة تموين مرة أخرى لأكثر من فردين، محذرا من الزيادة السكانية.
وأكد السيسي أن القيادة السياسية مسئولة عن إنهاء الوضع السيئ التي عانت منه الدولة المصرية، مشددا "احنا مسئولين أمام الله لوضع القواعد التي تساعد الدولة علي النمو".
وقال السيسي: "أنا بقول على الأقل تبقى عارف يا مواطن ويا مواطنة، وأنت بتعدي الطفل مش الطفلين، إنت بتحط نفسك في مشكلة، وربنا مقالش نعمل كده في نفسنا".
وأضاف: "قلت لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني الدولة تديك بطاقة تموين إنت مش قادر تصرف إزاي يعني.. لأ ده كلام مش مظبوط".
وتابع: "دي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس مش موجودة غير في بلدنا إحنا، إن أشتري الحاجة بأقل من تمنها وأخد الخدمة بأقل من تمنها وكمان لما أخلف حد يأكلي عيالي.. ده هنا بس في البلد دي، وعشان كده هي مقدرتش تقوم خلال السنين اللي فاتت، وإحنا مسؤولين أمام الله إننا نحط الإجراءات والقواعد اللي تمكن البلد دي إنها تقوم".